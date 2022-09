Argentyna w gazie. 34 mecz z rzędu bez porażki. Show Messiego [WIDEO]

Mundial w Katarze zbliża się wielkimi krokami. Zespoły, które od 20 listopada będą rywalizować w fazie grupowej przygotowują się do najważniejszego turnieju czterolecia. Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze jeden mecz w Lidze Narodów z Walią, a w listopadzie zagra jeszcze towarzysko z Chile. Nasi grupowi rywale też nie próżnują. W nocy z piątku na sobotę swój mecz rozegrała Argentyna.

Argentyna pokazała moc. Świetny mecz Messiego

Pierwsze skrzypce grał Leo Messi. Piłkarz PSG już w 16. minucie pokazał swój kunszt. Nie zdobył jeszcze gola ani asysty, ale popisał się genialnym, otwierającym podaniem w pole karne do Papu Gomeza. Ten z kolei dograł do środka do Lautaro Martineza, a napastnik Interu wbił piłkę do siatki z kilku metrów. W doliczonym czasie gry Messi wpisał się już na listę strzelców. Wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Giovannim Lo Celso. Warto dodać, że i w tym przypadku Messi znakomicie odnalazł Lo Celso w polu karnym, dzięki czemu ten wpadł w "szesnastkę", wszedł przed obrońcę i został sfaulowany. Przynajmniej zdaniem sędziego, bo powtórki pokazały, że Argentyńczyk dodał od siebie bardzo dużo.

W drugiej połowie Messi jeszcze raz wpisał się na listę strzelców. Piłkarze Hondurasu popełnili duży błąd w rozegraniu na własnej połowie i piłka trafiła do piłkarza PSG. Z około 23 metrów postanowił efektownie przelobować bramkarza będącego na wykroku. I to się powiodło.

Argentyna wygrała ostatecznie 3:0. Rywale Polaków są w doskonałej dyspozycji. To zwycięstwo to ich 34 mecz bez porażki z rzędu! Ostatni raz Argentyna przegrała 3 lipca 2019 roku. W półfinale Copa America ulegli Brazylii. Ich niesamowita seria do mundialu może się jeszcze wydłużyć. W środę Leo Messi i spółka zagrają jeszcze z Jamajką.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyńczykami 30 listopada. To będzie ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej. Zmagania w Katarze podopieczni Michniewicza zaczną 22 listopada meczem z Meksykiem. 26 listopada zagrają z Arabią Saudyjską.