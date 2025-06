Europejski gigant rusza po Lukę Modricia. "To ich marzenie"

Co dalej z Luką Modriciem? Już wkrótce rozstanie się z Realem Madryt, ale nie zamierza odwieszać butów na kołek. Dziennikarze donosili, że po doświadczonego Chorwata ustawia się kolejka chętnych. Wkrótce oficjalnie może dołączyć do niej jeden z gigantów futbolu. O wszystkim poinformował Fabrizio Romano. "Nowy dyrektor marzy o sprowadzeniu go do klubu" - czytamy.