Muguruza to jedna z najlepszych hiszpańskich tenisistek w historii. W przeszłości sama wygrała singlowe Roland Garros (w 2016 roku), a nawet przez cztery tygodnie liderowała rankingowi WTA. W kwietniu zeszłego roku podczas konferencji w Madrycie Hiszpanka oficjalnie poinformowała o zakończeniu kariery zawodniczej. Od tego czasu okazyjnie wypowiada się w roli ekspertki.

W trakcie podcastu "The Sit-Down" Muguruza nie zapomniała wspomnieć o Świątek jako jednej z głównych faworytek do wygrania Roland Garros: - No i Iga, rzecz jasna. Czterokrotnie wygrała French Open. Czy możesz w to uwierzyć? Cztery razy. To szalone, że jest tak młoda i już wygrała go cztery razy. Jeśli tak dalej pójdzie, ustanowi rekord - stwierdziła 31-latka.

O jakim rekordzie mówi Muguruza? Dotychczas najwięcej triumfów w kobiecym French Open w grze pojedynczej zanotowała Chris Evert. Amerykanka aż siedmiokrotnie okazywała się w Paryżu najlepsza. Łatwo więc policzyć, że Polka potrzebuje jeszcze trzech tytułów, aby zrównać się z legendą. Znacznie trudniej będzie jej dogonić absolutnego rekordzistę, bez podziału na płeć, czyli Rafę Nadala. On w paryskim turnieju singla triumfował aż czternaście razy.

W tegorocznym Roland Garros Iga Świątek wygrała już cztery mecze. Jej rywalką w ćwierćfinale tego turnieju jest dobrze znana polskim kibicom Elina Switolina.