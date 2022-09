Michniewicz wybrał partnera dla Lewandowskiego. Wyjaśnia. "Jest ruchliwy"

Reprezentacja Polski będzie walczyć w Cardiff o utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Aby tak się stało, kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza nie może przegrać z Walią. Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski, wysłannicy Sport.pl w Cardiff informowali, że selekcjoner ma postawić na Michała Skórasia na prawym wahadle, ale ostatecznie Michniewicz wybrał, w miarę sprawdzoną opcję, czyli Bartosza Bereszyńskiego.

Michniewicz tłumaczy wybór składu na Walię. "Nie możemy skakać z kwiatka na kwiatek"

Czesław Michniewicz rozmawiał z TVP Sport przed meczem reprezentacji Polski z Walią w ostatniej kolejce Ligi Narodów. Selekcjoner wytłumaczył, dlaczego pozostał przy formacji z trójką obrońców, a nie wrócił do ustawienia z czwórką defensorów. - Nie ma czasu na szukanie innych rozwiązań, nie możemy skakać z kwiatka na kwiatek. Trudno mówić o grze czwórką obrońców, jeśli nie mamy Recy, który mógłby zagrać na lewej obronie, Zalewski lepiej czuje się w piątce - powiedział.

Michniewicz zdecydował, że w miejsce kontuzjowanego Sebastiana Szymańskiego zagra Karol Świderski. Zdaniem trenera napastnik Charlotte FC może grać w duecie z Robertem Lewandowskim. - Widzę Karola grającego obok Roberta, ale też grającego pod Robertem. Karol lubi grać niżej, rozgrywać, jest ruchliwy, co pomaga grać dwójką napastników. Czym innym jest gra duetem napastników, jeśli obaj czekają na piłkę do nogi, a czym innym, jeśli jeden jest ruchliwy tak, jak Karol. To daje nam więcej opcji - dodał selekcjoner.

- Znamy doskonale sytuację w tabeli, wiemy, o co gramy, wiemy, jak chcemy zagrać. Spodziewaliśmy się już przed startem tych rozgrywek, że my i Walia będziemy walczyć o miejsce, które pozwoli zachować miejsce w najwyższej dywizji - skwitował Czesław Michniewicz. Mecz Walia - Polska rozpocznie się o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.