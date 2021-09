Lewandowski udzielił lekcji koledze z reprezentacji. "Musisz się wyzbyć tego nawyku" [WIDEO]

Robert Lewandowski to zdecydowanie najlepszy polski piłkarz, kapitan reprezentacji Polski. Napastnik Bayernu Monachium po ostatnim, wygranym 7:1 wyjazdowym spotkaniu eliminacyjnym do mistrzostw świata z San Marino, w szatni udzielił lekcji gry Kamilowi Piątkowskiemu. Obrońcy, który popełnił duży błąd przy bramce strzelonej przez San Marino, gdy podał piłkę pod nogi Nanniego.

"Tobie będzie ciężej i też innym"

- Jak on idzie z tej strony, to nawet z tej strony otwieraj grę (pokazuje Lewandowski - przyp.red). Później podejdzie tu, to możesz drugiego środkowego zagrać Kamil, albo przez "6" naszą. Bo to wiesz, nie połapią wtedy wszystkich trzech zawodników. A przez to, że ten jeden zawodnik może połapać dwóch, trzech zawodników, nawet odciąć podanie. Musisz pamiętać, żeby się wyzbyć tego nawyku - mówił ze spokojem Robert Lewandowski do Kamila Piątkowskiego.

- Tobie będzie ciężej i też innym. Ułatwiaj sobie. A zrobisz to przez poruszanie i przez granie - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Po pięciu kolejkach eliminacji mistrzostw świata w "polskiej" grupie prowadzą Anglicy z kompletem punktów. Kadra Paulo Sousy zajmuje 2. miejsce z 10 punktami. Dziewięć punktów ma Albania, siedem Węgry, trzy Andora, a San Marino pozostaje bez punktu.

Mecz Polska - Anglia rozpocznie się w środę o godz. 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl Live.