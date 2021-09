Argentyńscy piłkarze zesłani do... Chorwacji po skandalu w Brazylii. Tottenham chce kar dla zawodników

Informacje na temat decyzji klubu ze stolicy Anglii przekazało Sky Sports News. Władze Tottenhamu mają nałożyć na dwóch swoich argentyńskich piłkarzy wysokie kary finansowe po tym, jak wbrew instrukcjom klubu polecieli do Ameryki Południowej polecieli na mecze el. MŚ w strefie Ameryki Południowej.

REKLAMA

Zobacz wideo POLSKA - ANGLIA. Lewandowski i... długo, długo nic. Co z tą Polską?!

Czterech Argentyńczyków uda się do Chorwacji

Niedzielne spotkanie pomiędzy Brazylią i Argentyną trwało zaledwie kilka minut do momentu, w którym na murawie pojawiły się służby sanitarne i policja. Cała czwórka argentyńskich zawodników złamała zasady izolacji po przyjeździe do Brazylii. Teraz piłkarze mają udać się do Chorwacji, aby uniknąć kwarantanny i móc trenować. Na skutek tego nie zagrają w kolejnym meczu przeciwko Boliwii.

FIFA wydała oświadczenie ws. skandalu w meczu Brazylia - Argentyna

Gdyby zawodnicy wrócili bezpośrednio z Ameryki Południowej do Wielkiej Brytanii czekałaby ich 10-dniowa kwarantanna. Zatrzymanie się w kraju z tzw. zielonej listy sprawia, że piłkarze będą mogli trenować, a dopiero później wrócić do kraju, w którym występują na co dzień.

Argentyńska federacja celowo zataiła informacje?

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, czterech piłkarzy z Tottenhamu i Aston Villi może opuścić tylko jeden mecz Premier League. Władze klubu ze stolicy Anglii zdają sobie sprawę, że nie chcą psuć atmosfery w zespole, ale nałożenie kary na piłkarzy jest konieczne. W ten sposób chcą uniknąć podobnych sytuacji przy okazji kolejnych zgrupowań reprezentacji narodowych.

Media informowały, że argentyńska federacja miała celowo ukryć informacje na temat tego, że cała czwórka piłkarzy występuje na co dzień w Anglii. Obostrzenia pandemiczne w Brazylii wskazują, że osoby, które na 14 dni przed przyjazdem przebywały m.in. w Wielkiej Brytanii są zmuszone do poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe.

W Brazylii wrze po przerwaniu meczu z Argentyną w el. MŚ. "Jesteśmy poniżani"

Po siedmiu rozegranych spotkaniach w ramach eliminacji mistrzostw świata Brazylia prowadzi w grupie z kompletem 21 punktów, natomiast Argentyna z 15 oczkami na koncie plasuje się na drugim miejscu.