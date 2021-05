Ile polscy piłkarze mogą zarobić na Euro? PZPN wyznaczył premie

Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Turniej rozpocznie się już w piątek 11 czerwca meczem grupy A Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie. Po raz czwarty z rzędu na mistrzostwach Europy zagra reprezentacja Polski. Polacy trafili do grupy A z Hiszpanią, Słowacją i Szwecją. Pierwsze spotkanie turnieju nasi kadrowicze rozegrają 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Pierwszy mecz będzie ważny, bo może dać poczucie pewności siebie

Reprezentacja Polski ma do zgarnięcia spore pieniądze. PZPN wyznaczył premie

Reprezentacja Polski w poniedziałek 24 maja rozpoczęła w Opalenicy zgrupowanie przed Euro 2021, które potrwa do 9 czerwca. Następnie kadrowicze przeniosą się do Trójmiasta, gdzie będzie ich baza podczas turnieju. W trakcie przygotowań w Hotelu Remes Polacy ustalili z Polskim Związkiem Piłki Nożnej premie za występ na mistrzostwach Europy. Do podniesienia z boiska jest ogromna suma.

Pominięty przez Sousę, o powołaniu dowiedział się z internetu. "Wszystko jest jasne"

Analizę możliwych premii dla reprezentantów Polski przeprowadził portal Meczyki.pl na swoim kanale na YouTube. UEFA na nagrody dla uczestników Euro 2021 przeznaczyła ogromne pieniądze, bo aż 371 milionów euro, czyli ponad miliard złotych. Część z tych pieniędzy została już rozdysponowana 24 finalistom. Każdy z nich otrzymał 9,25 miliona euro (ponad 40 milionów złotych) za samo zakwalifikowanie się do turnieju. PZPN podzielił się już tymi pieniędzmi z piłkarzami. Otrzymali oni do podziału około 20 proc. całej kwoty, czyli 10-12 milionów złotych.

Związek od lat jest umówiony z kadrowiczami na system punktowy. Za występ w podstawowym składzie otrzymują trzy punkty, dwa punkty za wejście z ławki i jeden za spędzenie całego spotkania na ławce rezerwowych. Najwięcej za eliminacje do Euro zarobili dwaj zawodnicy - Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński, którzy rozegrali wszystkie 10 spotkań w pełnym wymiarze czasowym. Przypadło im po około 750 tysięcy złotych na głowę.

Zbigniew Boniek zdradza, jak będzie grała reprezentacja Polski na Euro

Każde zwycięstwo w fazie grupowej Euro 2021 wyceniane jest przez UEFĘ na 1,5 miliona euro, z kolei remis to 750 tysięcy euro. PZPN otrzyma także pieniądze za same awanse do kolejnych rund. Za wyjście z grupy UEFA wypłaci 2 miliony euro. Związek ustalił, że 25 proc. zarobionej przez piłkarzy kwoty przeznaczy na premie dla nich, przy czym za brak wyjścia za grupy kadrowicze nie mogą liczyć na żadne nagrody.





Spore kwoty pojawiają się od 1/8 finału turnieju. Za wyjście z grupy reprezentanci Polski otrzymają 25 proc. (max. 7,25 mln złotych) zarobionej premii do podziału, za awans do ćwierćfinału 30 proc. (max. 10,5 mln złotych), do półfinału 35 proc. (max. 14,9 mln złotych) i w końcu do finału będzie to aż 40 proc. (22,4 mln złotych). Od tych kwot zostaną jeszcze jednak odjęte koszty zgrupowania, które w sumie mogą wynosić nawet ponad 10 milionów złotych