Znamy godzinę ćwierćfinału Linette - Rybakina. To będzie hit nad hity

Po Madrycie i Rzymie, gdzie Magda Linette odpadała odpowiednio w drugiej oraz trzeciej rundzie (dwukrotnie grała z Marią Sakkari, z którą raz przegrała, a raz wygrała), Polka udała się do Strasbourga, by jeszcze podbudować formę na mączce przed Roland Garros. Co więcej, jej gra w pierwszych dwóch meczach na wschodzie Francji naprawdę mogła się podobać.

Linette na razie nietknięta w Strasbourgu

Nasza reprezentantka zaczęła od wyeliminowania rozstawionej z numerem siódmym Czeszki Barbory Krejcikovej. Fakt, dla rywalki był to pierwszy mecz w 2025 roku, jako że długo zmagała się z kontuzją pleców. Jednak nie był to kłopot Linette, która nie okazała litości i pewnie wygrała 6:3, 6:3. W 1/8 finału czekała na nią Słowaczka Rebecca Sramkova. Polka ponownie zdominowała przeciwniczkę, a ta w przypływie frustracji w pewnym momencie drugiego seta aż cisnęła rakietą o ziemię. Linette wygrała 6:4, 6:3 i zameldowała się w ćwierćfinale.

Rybakina jak dotąd niepokonana przeciwko Linette. Czas to zmienić?

Tam poprzeczka znów zmierza w górę, bo przed nią starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka nie jest w tym roku w wybitnej formie, ale w swym pierwszym meczu w Strasbourgu nie dała Chince Xinyu Wang absolutnie żadnych szans. Potrzebowała tylko 65 minut, by rozbić ją 6:1, 6:3. Linette w pojedynku z nią zapoluje na swoje pierwsze zwycięstwo w starciach z Rybakiną. W Ostrawie w 2021 roku oraz w Astanie w ramach Billie Jean King Cup w 2023 roku górą była Kazaszka. Do trzech razy sztuka? Oby.

"Nie ma na co czekać" - ewidentnie pomyśleli organizatorzy

Organizatorzy ogłosili już dokładną godzinę rozpoczęcia tego spotkania. Tym razem wiemy, o której dokładnie panie wyjdą na kort, jako że ich mecz otworzy dzień rywalizacji na korcie im. Patrice'a Domingueza. Starcie Magda Linette - Jelena Rybakina rozpocznie się w czwartek 22 maja o 11:00. Tuż po nich zagrają Beatriz Haddad Maia i Emma Navarro. Ten mecz wyłoni półfinałową rywalkę dla zwyciężczyni polsko-kazachskiego ćwierćfinału.