Stoch nie jest jedyny! Austriacka legenda poszła w jego ślady

Świat skoków nie odetchnął jeszcze porządnie po ogłoszeniu Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski zapowiedział w rozmowie z TVP Sport, że sezonie 2025/26 jego kariera dobiegnie końca. Wywołał tym duże poruszenie, nie tylko wśród polskich skoczków i działaczy, ale także w zagranicznych mediach. W Austrii nazwali go wręcz "jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii". Tymczasem właśnie w kadrze austriackiej doszło do kolejnego w ostatnich dniach ogłoszenia ws. planów emerytalnych.

Fettner jak Stoch. Przyszły sezon będzie benefisem weteranów

Identyczną jak Stoch decyzję podjął Manuel Fettner. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w całej stawce rozpoczął wraz z resztą kolegów z reprezentacji zgrupowanie w Kitzbuehel. Właśnie przy tej okazji w rozmowie z oficjalną stroną Austriackiego Związku Narciarskiego, 39-latek poinformował o swych planach. Jego zdaniem sezon olimpijski to idealna okazja, by pożegnać się ze skokami.

- Bycie tutaj to zawsze coś wspaniałego, ale dla mnie będzie to ostatni raz. Przynajmniej w roli zawodnika. Zdecydowałem, że nadchodzący sezon będzie dla mnie ostatnim. Przez to wyczekuję go jeszcze bardziej. Coraz trudniejsze z roku na rok staje się dotrzymywanie kroku młodym zawodnikom. W obliczu mistrzostw świata w lotach oraz zimowych igrzysk, to może być perfekcyjny moment na koniec kariery - powiedział Fettner.

Stary skoczek, a mógł. Jednak największe osiągnięcie zaliczył 12 lat temu

Dla Austriaka właśnie ostatnie lata były zdecydowanie najlepsze w karierze. Od poprzedniego sezonu olimpijskiego, czyli 2021/22, Fettner wskoczył do światowej czołówki, a na samych igrzyskach z Pekinie w 2022 roku, mając niespełna 37 lat, indywidualnie został wicemistrzem olimpijskim na normalnej skoczni. Dorzucił do tego także drużynowe złoto. Miniony sezon skończył zaś na 18. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 458 punktów (najwięcej miał w edycji 2022/23, gdy 755 punktów dało mu 10. lokatę w PŚ).

Niemniej prawdopodobnie najsłynniejszy moment z jego udziałem to jeszcze rok 2013 i mistrzostwa świata w Val di Fiemme. W konkursie drużynowym przy lądowaniu wypięła mu się narta, jednak on w niezwykły sposób ustał skok na jednej nodze, czym uratował Austriakom złoto.