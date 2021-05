Spóźniony Krychowiak w końcu dotarł na zgrupowanie po podróży z przygodami

Grzegorz Krychowiak po zakończeniu ligi rosyjskiej udał się na krótki urlop do Egiptu. Chciał zgodnie z planem pojawić się na zgrupowaniu kadry - a więc w poniedziałek - ale samolot, którym leciał z Kairu, miał dwugodzinne opóźnienie i z tego powodu pomocnik Lokomotiwu nie zdążył na przesiadkę. Krychowiak późnym wieczorem we wtorek miał wylądować we Frankfurcie nad Menem, skąd prywatnym samolotem dotrzeć do Poznania i później do Opalenicy.

Grzegorz Krychowiak w środę rano był już w Opalenicy i wziął udział w porannym treningu reprezentacji Polski. W treningu, w którym udziału nie wzięli m.in. Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik, ze względu na powikłania po szczepieniu, które otrzymali we wtorek. Kolejne zajęcia reprezentacji jeszcze w środę - o godz. 17:00.

Lewandowski i Milik nie wzięli udziału w treningu ze względu na skutki uboczne po szczepieniu

Paulo Sousa odkrył karty. 26 powołanych

Reprezentacja Polski pierwszy etap przygotowań do tegorocznych mistrzostw Europy rozpoczęła w poniedziałek, kiedy selekcjoner Paulo Sousa odkrył karty i ogłosił listę powołanych. Zgodnie z przewidywaniami znalazło się na niej 26 piłkarzy i jeden dodatkowy bramkarz (Radosław Majecki), a także czterech piłkarzy na liście rezerwowych, w tym m.in. Kamil Grosicki.