Niespodziewane problemy Krychowiaka. Nadal nie ma go na zgrupowaniu

"Przegląd Sportowy" od razu jednak uspokaja, że problemem nie jest koronawirus, a problemy z lotami. Grzegorz Krychowiak po zakończeniu ligi rosyjskiej udał się na krótki urlop do Egiptu. Chciał zgodnie z planem pojawić się na zgrupowaniu kadry - a więc w poniedziałek - ale samolot, którym leciał z Kairu, miał dwugodzinne opóźnienie i z tego powodu pomocnik Lokomotiwu nie zdążył na przesiadkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Pierwszy mecz będzie ważny, bo może dać poczucie pewności siebie

Peszko jednoznacznie ocenił szanse Polaków na Euro. "Obym się mylił"

Grzegorz Krychowiak ma dotrzeć na zgrupowanie prywatnym samolotem

Ostatecznie Krychowiak późnym wieczorem we wtorek miał wylądować we Frankfurcie nad Menem, skąd prywatnym samolotem dotrzeć do Poznania i później do Opalenicy. "Przegląd Sportowy" informuje, że nie ma jednak pewności, że to się uda. I że jeśli się nie uda, Krychowiak w hotelu "Remes" w Opalenicy, gdzie mieszka reprezentacja Polski, stawi się dopiero w środę rano.

Paulo Sousa odkrył karty. 26 powołanych

Reprezentacja Polski pierwszy etap przygotowań do tegorocznych mistrzostw Europy rozpoczęła w poniedziałek, kiedy selekcjoner Paulo Sousa odkrył karty i ogłosił listę powołanych. Zgodnie z przewidywaniami znalazło się na niej 26 piłkarzy i jeden dodatkowy bramkarz (Radosław Majecki), a także czterech piłkarzy na liście rezerwowych, w tym m.in. Kamil Grosicki. O niektórych powołaniach kibice dowiedzieli się wcześniej ze specjalnego filmiku opublikowanego na kanale "Łączy Nas Piłka" na YouTubie. Oto lista powołanych:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Radosław Majecki

Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Radosław Majecki Obrońcy: Kamil Glik, Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Maciej Rybus, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz

Kamil Glik, Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Maciej Rybus, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Mateusz Klich, Kamil Jóźwiak, Przemysław Frankowski, Kacper Kozłowski, Karol Linetty, Przemysław Płacheta

Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Mateusz Klich, Kamil Jóźwiak, Przemysław Frankowski, Kacper Kozłowski, Karol Linetty, Przemysław Płacheta Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Dawid Kownacki, Karol Świderski, Jakub Świerczok

Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Dawid Kownacki, Karol Świderski, Jakub Świerczok Lista rezerwowa: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Robert Gumny, Sebastian Szymański

Naukowcy obliczyli szanse Polaków na Euro 2020. Zaskakująco słabe prognozy

Reprezentacja Polski wybrała bazę na Euro

PZPN już wcześniej dokonał rezerwacji hotelu Radisson Blu w Sopocie, w którym reprezentacja Polski mieszkała m.in. podczas październikowego zgrupowania przed meczami z Finlandią (5:1) i Włochami (0:0). Kadra nad morze zawita po zgrupowaniu w Opalenicy, w trakcie którego rozegra też dwa towarzyskie spotkania: z Rosją we Wrocławiu (1 czerwca) i z Islandią w Poznaniu (8 czerwca).

Następnie reprezentacja Polski uda się na turniej finałowy, który wystartuje 11 czerwca od spotkania Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie. Dla nas mistrzostwa Europy rozpoczną się trzy dni później, kiedy zagramy ze Słowacją (14 czerwca, Sankt Petersburg), a potem z Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) i Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg).

Euro 2020. Terminarz grupy E