Ależ popis Hurkacza przed Roland Garros! "Chwilo trwaj"! Godzina i po sprawie

Wydaje się, że Hubert Hurkacz wraca na właściwie tory. Choć po miesięcznej przerwie nie porwał publiczności w Madrycie, bo odpadł już po pierwszym spotkaniu, to w Rzymie poradził sobie zdecydowanie lepiej. Dowód? Dotarł do ćwierćfinału turnieju. Tam uległ Tommy'emu Paulowi, ale nie poddał się bez walki i stoczył zacięty pojedynek.

Teraz rywalizuje w ATP 250 w Genewie, turnieju, który jest dla niego ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. I zmagania rozpoczął znakomicie, bo od pewnego zwycięstwa nad Arthurem Cazauxem - 6:3, 6:4. W środę czekało go większe wyzwanie.

Hubert Hurkacz wpadł w tarapaty, ale wybrnął z nich po mistrzowsku. Pierwsza partia na konto Polaka

Tego dnia Hurkacz mierzył się w 1/8 finału z Arthurem Rinderknechem. Polak był faworytem tego starcia. Nie dość, że znajduje się wyżej w rankingu - jest 31., a rywal 72. - to prowadzi też w bilansie bezpośrednich spotkań. Jak dotąd panowie grali ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą był nasz rodak.

Na kort tenisiści weszli ze sporym opóźnieniem. Wszystko przez opady deszczu. Dość nerwowo ten mecz rozpoczął Hurkacz, bo już w trzecim gemie przeciwnik miał aż trzy szanse, by go przełamać. Polak zachował jednak spokój i w decydujących momentach skutecznie odpowiedział na ataki, m.in. asem serwisowym, dzięki czemu utrzymał podanie.

I w kolejnych minutach większych problemów przy własnym gemach nie miał. Serwował precyzyjnie, podobnie zresztą jak i rywal. Dlatego też gra była bardzo wyrównana. Dopiero w 10. gemie pojawiła się kolejna szansa na przełamanie. Tym razem stanął przed nią Hurkacz. Polak podobnie jak i rywal miał kłopot, by postawić kropkę nad "i", ale ostatecznie ta sztuka mu się udała. Wykorzystał drugiego break pointa, a zarazem piłkę setową. Pomocną dłoń wyciągnął do niego też Francuz, bo w ostatniej akcji... popełnił podwójny błąd serwisowy.

W drugim secie Hurkacz nie dał Francuzowi żadnych szans

- W tym roku, gdy Polak wygrywa pierwszego seta, to nie przegrywa meczu - mówił komentator Polsatu Sport. Kibice liczyli, że znakomitą passę utrzyma również tego popołudnia. Po chwili ten sam komentator krzyczał: "Chwilo trwaj! Hurkacz nie do zatrzymania". Dlaczego? Bo już w drugim gemie 28-latek przełamał rywala, następnie obronił własny serwis, dzięki czemu po ledwie ośmiu minutach wygrywał już 3:0.

I choć później Francuz momentami wchodził na wysoki poziom, popełniał mniej błędów, to nie był w stanie zagrozić Hurkaczowi. Polak bronił się znakomicie i nie pozwolił zbliżyć się rywalowi choćby na chwile. Ba, w piątym gemie ponownie wywalczył break pointa i znów go wykorzystał, dzięki czemu prowadził 5:1. Własnym serwisem mógł zakończyć mecz i tak też zrobił! Warto odnotować, że w całym spotkaniu posłał aż 10 asów, pokazując po raz kolejny, że to jego mocny atut. Asem zakończył też to starcie.

Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech 6:4, 6:1

W ćwierćfinale zmierzy się z Taylorem Fritzem. Będzie to szóste spotkanie tych panów - tylko raz triumfował Polak, dlatego też to nie on będzie faworytem do zwycięstwa.