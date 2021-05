Robert Lewandowski nadal odczuwa skutki kontuzji. "Boli trochę do dziś"

Robert Lewandowski doznał kontuzji podczas meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 z Andorą (3:0), w którym strzelił dwa gole. Początkowo wydawało się, że to niegroźny uraz, przez który straci być może tylko jeden mecz ligowy. Diagnoza okazała się jednak dużo gorsza: naderwał więzadło poboczne prawego kolana i stracił więcej spotkań.

Robert Lewandowski: Nie żałuję tego na pewno

Michał Kołodziejczyk, szef działu sportowego redakcji Canal+ ujawnił na swoim profilu na Twitterze fragment wywiadu z Robertem Lewandowskim, który zostanie opublikowany w czwartek o godz. 21. We fragmencie spytał najlepszego polskiego piłkarza, czy żałuje, że wystąpił w meczu przeciwko Andorze.

- Nie żałuję tego na pewno. To co się zdarzyło to tak naprawdę pech. Taka kontuzja mogła mi się przytrafić w domu podczas chodzenia po schodach. To było tak niefortunne, przypadkowe, tym bardziej, że byłem szykowany już do zmiany. Poza tym strzeliłem dwie bramki, a gole dla reprezentacji zawsze są wyjątkowe. Oczywiście, czasami ten timing jest zły. I w tym momencie bardzo bolał, boli trochę do dziś. Ale nie ma co rozpaczać - powiedział napastnik reprezentacji Polski.

Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. I już go dogonił. W miniony weekend, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem (2:2) wykorzystał rzut karny i wyrównał rekord 40 bramek w jednym sezonie autorstwa legendarnego Gerda Muellera. Teraz ma jeszcze jedno spotkanie, by ten rekord pobić. W sobotę Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Augsburgiem. Początek meczu o 15.30.

