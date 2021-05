Lewandowski zagra w nowej koszulce. Kibice zachwyceni. "Godne mistrza"

"Nowy wygląd czarnej koszulki wyjazdowej zachwyca złotymi akcentami. Zarówno złoty herb klubu, jak i złote litery oraz cyfry na plecach stanowią elegancki kontrast z ciemnym kolorem. Trzy paski na ramieniu oraz logo sponsorów błyszczą w tej samej kolorystyce. Drobne białe kropki, które rozciągają się na piersi w dwóch miejscach, nadają subtelny diamentowy wygląd. A tuż pod okrągłym kołnierzem z tyłu znajduje się główny element koszulki: Muenchner Kindl. Czyli nazwa herbu miasta Monachium, co w bawarskim dialekcie oznacza "dziecko z Monachium" i symbolizuje związki klubu z miastem oraz przypomina o jego korzeniach" - czytamy na oficjalnej stronie Bayernu, który zachwala nowe stroje.

Ale chyba nawet nie ma co zachwalać, bo ich odbiór jest bardzo dobry. "Są fantastyczne. Prześliczne. Godne mistrza" - czytamy w wielu komentarzach kibiców Bayernu, którzy chwalą się nawet, że już zakupili nową koszulkę. Ta w oficjalnym sklepie Bayernu kosztuje 139,95 euro. Można też kupić replikę za 89,95 euro, która nie ma tylu technologicznych udogodnień co tzw. meczówka, ale swoim wyglądem w pełni oddaje koszulkę, w której piłkarze biegają po boisku.

A biegać będą już w sobotę, bo choć jest to wyjazdowy komplet strojów na przyszły sezon, to Bayern zagra w nim w ostatnim meczu tego sezonu. Na wyjeździe z Augsburgiem, a więc w spotkaniu, w którym Robert Lewandowski spróbuje pobić legendarny rekord Gerda Muellera. Początek meczu o 15.30.

Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. I już go dogonił. W miniony weekend, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem (2:2) wykorzystał rzut karny i wyrównał rekord 40 bramek w jednym sezonie autorstwa legendarnego Gerda Muellera. Teraz ma jeszcze jedno spotkanie, by ten rekord pobić. Redakcja serwisu Sport.pl kibicuje Lewandowskiemu w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu". A w pogoni za pobiciem rekordu uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski (więcej tutaj).