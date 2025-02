Wieczysta szykuje transferowy hit! Niewiarygodne, kto wróci do Polski

Do powrotu drugoligowej rywalizacji pozostał już tylko nieco ponad tydzień. Wieczysta Kraków ma jasny cel, czyli awans do 1. Ligi. Jak dotąd są na dobrej drodze, zimę spędzają na dającej awans drugiej pozycji, jedynie za plecami Pogoni Grodzisk Mazowiecki. By jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse, zespół z Małopolski postanowić pójść na całość na rynku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o powołaniu do reprezentacji przez Fornalika: Powinienem wylecieć z kadry już pierwszego dnia

Wieczysta na innym poziomie finansowym

Już wcześniej przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy Wieczysta ściągnęła Jakuba Peska ze Sparty Praga, zawodnika, który w tym sezonie grał w Lidze Mistrzów. Do tego jeszcze król strzelców drugiej ligi szwedzkiej Dijan Vukojević i były pomocnik m.in. Wisły Kraków oraz Genoi, czyli Petar Brlek. Koniec? Skądże znowu! Wieczysta planuje mocne zakończenie okienka i ma już dwa nazwiska, które jej w tym pomogą.

Dziennikarz portalu Goal.pl Piotr Koźmiński donosi, że wicelider tabeli 2. Ligi jest już niemal pewien sprowadzenia dwóch napastników. Pierwszym z nich jest były król strzelców Ekstraklasy (24 gole w sezonie 2017/18) Carlitos Lopez, znany z gry w Wiśle Kraków i Legii Warszawa (obecnie grecki Atromitos Ateny). O tym transferze już wcześniej donosiło TVP Sport. Jednak to jeszcze nie koniec zawodników, którzy w Ekstraklasie grali w Krakowie oraz w Legii. Drugim wspomnianym przez Koźmińskiego zawodnikiem jest Rafa Lopes.

Carlitos to nie wszystko. Kolejny powrót do Krakowa

To portugalski napastnik, który w sezonie 2019/20 strzelił w lidze 11 goli w barwach Cracovii. Zapracował tym na transfer do Legii Warszawa, gdzie już aż tak nie błyszczał (12 goli w 69-ciu meczach), ale wciąż mowa o zawodniku, który ma ponad 80 występów w Ekstraklasie. Oraz świetną formę w tym sezonie. Lopes gra obecnie w cypryjskim Anorthosisie Famagusta i w bieżących rozgrywkach tamtejszej ekstraklasy do siatki trafiał już 12 razy w 23 spotkaniach.

Wedle doniesień Koźmińskiego Lopes jeszcze w bieżącym tygodniu ma oficjalnie dołączyć do krakowskiego zespołu. Wieczysta wiosenną walkę o awans do 1. Ligi zacznie w sobotę 1 marca, gdy o 17:45 zagra na wyjeździe z rezerwami ŁKS-u Łódź.