Flick zaskoczył wszystkich! Oto skład Barcelony na mecz z Valencią

FC Barcelona niemal perfekcyjnie weszła w nowy rok. Najpierw pokonała 4:0 Barbastro w Pucharze Króla, a następnie sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, rozbijając w finale Real Madryt 5:2. Później bez najmniejszych problemów rozprawiła się z Realem Betis (5:2), a następne w kolejce do pożarcia miało być Getafe. Tymczasem średniak La Liga zdołał urwać punkty ekipie Hansiego Flicka. Mecz ten zakończył się remisem 1:1.

