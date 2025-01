Chelsea pobiła transferowy rekord świata! Historyczny ruch

Z roku na rok kwoty, jakie największe kluby wydają na transfery, stają się coraz większe. Ekipy z Premier League czy La Liga rocznie potrafią wydawać kilkaset milionów euro na wzmocnienia. Obecnie zdecydowanie mniejszymi budżetami dysponują jeszcze damskie drużyny. Mimo to kobieca piłka rozwija się zarówno na boisku, jak i we finansach.

Chelsea dopięła historyczny transfer. Jest nowy rekord

Milowego kroku w transakcjach z udziałem piłkarek pod koniec stycznia dokonała Chelsea. Damska sekcja londyńskiego klubu tuż przed hitowym meczem 12. kolejki FA Women's Super League 1 przeciwko Arsenalowi ogłosiła, że do drużyny dołączyła Naomi Girma.

Anglicy zapłacili klubowi San Diego Wave za Amerykankę ponad milion dolarów (900 tys. funtów), co jest nowym rekordem transferowym w piłce nożnej kobiet! 24-latka podpisała 4,5-letni kontrakt z Chelsea. Do tej pory najdroższą transakcją w damskim futbolu był transfer Racheal Kundananji, która przeniosła się z Madrid CFF do amerykańskiego Bay FC za sumę 788 tys. dolarów.

- Jestem szczęśliwa i naprawdę podekscytowana, że się tu znalazłam. To wydaje się nierealne. Jest wiele rzeczy w Chelsea, które sprawiły, że chciałam tu przyjechać - kultura, zwycięska mentalność, personel i piłkarki. To najlepsze środowisko do nauki i rozwoju. W tej chwili właśnie tego chcę. To był dla mnie łatwy wybór - powiedziała Girma dla klubowych mediów. 24-latka została zaprezentowana na stadionie londyńskiej ekipy w iście gwiazdorskim stylu. Filmik z całego wydarzenia pojawił się w mediach społecznościowych.

W niedzielę piłkarki Chelsea pokonały Arsenal 1:0. Dzięki temu obecnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli z 34 punktami na koncie. Ich przewaga nad drugim Manchesterem City wynosi aż dziewięć oczek.