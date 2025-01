Rekord za rekordem! Wąsek przemówił po życiowym osiągnięciu

Paweł Wąsek tego dnia nie zapomni do końca życia. W niedzielę Polak fenomenalnie fruwał na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie. Już w kwalifikacjach skoczył 225,5 m i aż o dziewięć metrów poprawił rekord życiowy. Jeszcze lepiej było w samych zawodach. I choć w przeszłości mówił otwarcie, że nie przepada za lotami narciarskimi, to właśnie w nich osiągnął najlepszy wynik w dotychczasowych startach w Pucharze Świata.

Wielka przemiana Wąska. Wystarczył jeden dzień. "Miałem złą wizję w głowie"

W niedzielnym konkursie Wąsek zajął czwarte miejsce. Walkę o podium przegrał z trzecim Michaelem Hayboeckiem o zaledwie 3,1 punktu. - Trochę szkoda, że do tego podium trochę zabrakło, ale i tak miałem taki dzień, w którym wszystkie trzy skoki były dalsze niż dotychczasowe w mojej karierze. Fantastyczny dzień dla mnie - cieszył się w rozmowie przed kamerami Eurosportu zaraz po zawodach.

Skoczek przeszedł wręcz nieprawdopodobną przemianę, bo jeszcze w sobotę kompletnie sobie nie poradził. Lądował na zaledwie 179. metrze i zajął odległą 35. lokatę. Pytany był zatem, co od tego czasu się zmieniło. - Nic specjalnego się nie wydarzyło. Po prostu dziś oddałem swoje normalne skoki. W piątek i sobotę miałem jeszcze trochę złą wizję w głowie na to wszystko. Wczoraj to wszystko przeanalizowaliśmy, trener mi wytłumaczył, o co w tym chodzi i już dziś normalnie funkcjonowało - wyjaśnił.

W pierwszej serii Polak skoczył 222 m, a w drugiej znów poprawił rekord życiowy. Po raz pierwszy lądował za 230. metrem (uzyskał 233). Na koniec wytłumaczył, jak należy to rozbić. - Tak samo jak na każdej innej skoczni. Trzeba dojechać w stabilnej pozycji do progu, odbić się pod odpowiednim kątem i w locie robić wszytko płynnie, z gracją, nic na siłę i dać się ponieść tym emocjom, tym warunkom. Lecieć jak najdalej. To wspaniałe uczucie. Po to trenujemy, żeby latać jak najdalej. Takie loty po prostu cieszą - podsumował.