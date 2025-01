Zapytali kibiców Barcelony: Szczęsny czy Pena? Miażdżące wyniki

Wojciech Szczęsny został zawodnikiem FC Barcelony na początku października zeszłego roku, jednak szansę na debiut otrzymał dopiero w styczniu. Najpierw zagrał w meczu Pucharu Króla przeciwko czwartoligowemu Barbastro. Następnie Hansi Flick postawił na niego w Superpucharze Hiszpanii, a we wtorek Polak pojawił się między słupkami na spotkanie Ligi Mistrzów przeciwko Benfice.

Szczęsny czy Pena? Hiszpanie wybrali bramkarza na mecz z Valencią

Niestety praktycznie w każdym z wymienionych meczów były bramkarz naszej kadry popełniał rażące błędy. W El Clasico sfaulował Kyliana Mbappe, po czym wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Jeszcze gorzej było w starciu z Benfiką, kiedy to najpierw staranował Alejandro Balde, próbując daleko poza polem karnym przeciąć długie podanie, a chwilę później sprokurował rzut karny. Po obu tych sytuacjach rywale trafiali do siatki.

Jeszcze przed finałowym meczem z Realem kibice wzięli udział w sondzie, której wyniki jasno mówiły, że wolą, aby to Polak stanął w bramce. Teraz dziennikarze "Mundo Deportivo" zadali im identyczne pytanie przed najbliższym spotkaniem La Liga, w którym Barcelona zmierzy się u siebie z Valencią. "Kogo wystawiłbyś w bramce Barcy przeciwko Valencii?" - czytamy.

Niestety tym razem Wojciech Szczęsny uzyskał zaledwie 39. proc głosów. Reszta kibiców, czyli 61 proc., przyznała, że zdecydowanie bardziej wolałaby zobaczyć Inakiego Penę między słupkami wicemistrzów Hiszpanii na starcie z Valencią. Najwyraźniej fanom nie spodobały się wyczyny Polaka w meczu Ligi Mistrzów. Choć Barcelona jakimś cudem w szalonych okolicznościach zwyciężyła z Benfiką 5:4, to 34-latek był antybohaterem tamtego wieczoru.

Mimo to nadal może liczyć na wsparcie ze strony Hansiego Flicka. - Wygrywamy razem, przegrywamy razem - jesteśmy drużyną. Podobało mi się to, co zobaczyłem w drugiej połowie. Wojtek uratował nas, kiedy zatrzymał "czystą szansę" Benfiki - mówił Niemiec tuż po spotkaniu z Benfiką. Według hiszpańskich mediów kwestia podstawowego golkipera nadal jest otwarta, a trener ma podejmować decyzję w tej sprawie przed każdym kolejnym meczem tego sezonu. Starcie Barcelony z Valencią w 21. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Obecnie Katalończycy zajmują trzecie miejsce w tabeli i tracą siedem punktów do pierwszego Realu Madryt.