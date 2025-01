A jednak! FC Barcelona ogłasza ws. Araujo

FC Barcelona we wtorkowy wieczór zagrała jeden z najbardziej niezwykłych meczów w najnowszej historii Ligi Mistrzów. Choć przegrywała 2:4, to wygrała 5:4 z Benficą Lizbona i dopisała kolejne trzy punkty w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Jednym z antybohaterów starcia był pechowiec - Ronald Araujo, który wpakował piłkę do własnej siatki.

Jest decyzja Barcelony. Wiadomo co z Araujo

Urugwajczyk w tym spotkaniu dzierżył opaskę kapitańską - pod nieobecność kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena to właśnie on jest pierwszy w kolejce do tej funkcji. W czwartkowy wieczór klub przekazał nowe informacje w sprawie przyszłości rosłego obrońcy.

"FC Barcelona i Ronald Araujo osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu zawodnika, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku. Środkowy obrońca złożył podpis na kontrakcie w czwartek w obecności prezydenta klubu Joana Laporty, wiceprezydenta Rafy Yuste i dyrektora sportowego Deco" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Ronald Araujo nie tak dawno był bohaterem transferowym spekulacji dotyczących potencjalnych przenosin do Juventusu. Ostatecznie wygląda na to, że przyszłość Urugwajczyka związana będzie dalej z Barceloną, do której trafił w 2018 roku.

Araujo rozegrał do tej pory 154 mecze dla FC Barcelony, zdobył w nich osiem goli i zaliczył sześć asyst. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii i krajowy puchar, a przed tym sezonem mianowano go wicekapitanem. Araujo w trwających rozgrywkach ma na koncie tylko pięć meczów, gdyż lwią część dotychczasowego sezonu spędził na leczeniu kontuzji.