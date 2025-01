Szykuje się transferowy rekord świata! Nieprawdopodobna oferta

16 goli i 10 asyst w 26 meczach - to statystyki Viniciusa Juniora dla Realu Madryt na tym etapie sezonu 24/25. Na początku sezonu Brazylijczyk był główną gwiazdą w zespole Carlo Ancelottiego, ale teraz do głosu coraz częściej dochodzi Kylian Mbappe. W ostatnich dniach o Viniciusie było głośno przede wszystkim w związku z wydarzeniami z meczu z Valencią, wygranego 2:1 przez Real Madryt.

Wtedy Vinicius trącił Stole Dimitrievskiego w głowę i dał się sprowokować bramkarzowi Valencii. Sędzia pokazał Brazylijczykowi czerwoną kartkę, a koledzy musieli go odprowadzić do tunelu, by gniew nie eskalował. Hiszpańska federacja zawiesiła Viniciusa na mecze z Las Palmas (19.01) i Realem Valladolid (25.01). Real Madryt odwołał się od kary, ale ona została podtrzymana. W trakcie meczu z Las Palmas Vinicius dołączył do kibiców Realu przy przyśpiewce obrażającej Atletico Madryt.

Jaka będzie klubowa przyszłość Viniciusa?

Transferowy rekord za Viniciusa? "Chcą zrobić coś odważnego"

Brytyjski dziennikarz Ben Jacobs poinformował, że inwestorzy z Arabii Saudyjskiej chcą wydać fortunę na Viniciusa. Głównie mowa tutaj o Al-Ahli, ale Al-Nassr i Al-Hilal też obserwują Brazylijczyka. O jaką kwotę chodzi? 350 mln euro. Byłby to transferowy rekord. Aktualnie należy on do Neymara, który odchodził z Barcelony do Paris Saint-Germain w sierpniu 2017 r. za 222 mln euro. To kwota, która była zapisana w kontrakcie Brazylijczyka.

Jacobs jednak dodaje, że teraz ten ruch nie jest możliwy do zrealizowania. "Vinicius to konkretny i ambitny cel Saudyjczyków. Ma klauzulę miliarda euro, ale Arabia Saudyjska nie chce jej aktywować. Al-Ahli ma jeszcze miejsce na jedną wielką gwiazdę. Saudyjczycy chcą zrobić latem coś naprawdę odważnego" - czytamy w artykule. - Jeśli Saudyjczycy chcą Viníciusa, to niech nawet nie dzwonią. Muszą wyłożyć miliard euro. Inaczej niczego nie będzie - mówił Josep Pedrerol, prowadzący programu "El Chiringuito".

A co sam Vinicius mówi o swojej przyszłości? - Mój kolejny krok to zawsze spokojna głowa, bym mógł poprawiać moją grę, dalej się rozwijać i pomagać najlepszemu klubowi na świecie, bo moje marzenie to przyjście tutaj i gra z wielkimi piłkarzami w tak wspaniałym sezonie... Myślę, że takie jest moje marzenie, myślenie o tym, co jest teraz, myślenie o wielkich rzeczach i możliwość zdobycia kolejnych tytułów w tej koszulce - powiedział Brazylijczyk po meczu z RB Salzburg (cytat za: realmadryt.pl).

Vinicius dołączył do Realu Madryt w lipcu 2018 r. z Flamengo za 45 mln euro. W tym czasie zagrał 291 meczów, w których strzelił 100 goli i zanotował 84 asysty. Poza tym wygrał m.in. dwa puchary Ligi Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii czy Superpuchar UEFA. Jego kontrakt z Realem wygasa w czerwcu 2027 r.