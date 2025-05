Hiszpanie ogłaszają skład Barcelony na rewanż z Interem w Lidze Mistrzów

Sprawa awansu do finału Ligi Mistrzów jest jak najbardziej otwarta. FC Barcelona zremisowała w pierwszym meczu z Interem Mediolan 3:3. Oba zespoły podejdą do rewanżu, mając pewne problemy kadrowe. Hiszpańskie media bacznie przyglądają się sytuacji w "Blaugranie". Uważają, że wyjściowy skład na wtorkowy rewanż jest niemalże wyłoniony. Wiadomo zatem, co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim.

Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię (5)