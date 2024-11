Borek wypalił wprost ws. reprezentanta Polski. "Nie bójmy się tego słowa"

We wrześniu AS Roma przeżywała wielki kryzys. Zarówno na boisku, jak i w gabinetach. Sensacyjnie z posady trenera zwolniony został Daniele De Rossi. W międzyczasie toczyła się saga transferowa z udziałem Nicoli Zalewskiego, który był o krok od odejścia do Galatasaray. Ostatecznie Polak pozostał w ekipie z Rzymu, a po przyjściu Ivara Juricia wywalczył sobie miejsce we wyjściowym składzie.

Borek podsumował formę Zalewskiego w Romie. Ostro

W ostatnich sześciu meczach Romy Zalewski pojawiał się na boisku od pierwszej minuty. Wydawało się, że po październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski jego forma w klubie będzie taka, jak w kadrze, czyli wybitna. W końcu 22-latek był jednym z najlepszych zawodników w meczach z Portugalią (1:3) i Chorwacją (3:0). Niestety rzeczywistość była zupełnie inna.

Wahadłowy drużyny Michała Probierza w popełniał mnóstwo błędów w barwach Romy. Ostatni z nich przydarzył mu się w przegranym 2:3 meczu z Hellasem Verona. - Fatalnie pomylił się Zalewski. Co on zrobił? Widzieliśmy jego reakcję, złapał się za głowę. O rany i to nie jest jedyny błąd, który popełnia w tym sezonie polski pomocnik. Fatalnie zagrał teraz do środka i rywale z tego skorzystali. To był nieprawdopodobny błąd - łapali się za głowy komentatorzy Eleven Sports.

W sierpniu Nicola Zalewski rozpoczął czwarty sezon w AS Romie. Do tej pory w klubie ze stolicy Włoch rozegrał łącznie 115 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst. Łagodnie mówiąc, nie są to zbyt imponujące liczby. Statystyki Polaka w samej Serie A w brutalnych słowach podsumował Mateusz Borek podczas programu Moc Futbolu.

- Liczby Zalewskiego w Serie A są dramatyczne. Nie bójmy się tego słowa. Ten chłopak nadaje się tylko do komplementowania w reprezentacji, gdzie pokazuje przebłyski wyższej jakości, odwagę i dryblingi. Mówimy o skrzydłowym, który ma aż 80 meczów na poziomie Serie A i tylko dwa gole i cztery asysty. Na tej pozycji nie ma żadnych liczb. To są słabe liczby nawet dla stopera - stwierdził popularny komentator. I trudno nie zgodzić się z jego słowami. W obecnym sezonie Nicola Zalewski w sumie zagrał dziewięć meczów, podczas których udało mu się zanotować jedną asystę. Lada moment zapewne zobaczymy go w kolejnych meczach Ligi Narodów przeciwko Portugalii i Szkocji.