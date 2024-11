Najpierw łapał się za głowę, potem zasłużył na brawa. Nicola Zalewski się (nie) popisał

Prawdziwy rollercoaster przeżył Nicola Zalewski, 22-letni reprezentant Polski w pierwszej połowie niedzielnego meczu 11. kolejki: Hellas Verona - AS Roma. Dla Zalewskiego pojedynek rozpoczął się fatalnie. Już w trzynastej minucie skrzydłowy był na lewej stronie boiska na swojej połowie przy linii bocznej. Chciał przerzucić piłkę na drugą stronę, ale zrobił to w fatalny sposób. Podał wprost pod nogi Duńczyka Caspera Tengstedta. Ten przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i strzałem z 13 metrów dał prowadzenie gospodarzom.

Fatalna pomyłka Zalewskiego. Potem Polak nieco odkupił winy

- Fatalnie pomylił się Zalewski. Co on zrobił? Widzieliśmy jego reakcję, złapał się za głowę. O rany i to nie jest jedyny błąd, który popełnia w tym sezonie polski pomocnik. Fatalnie zagrał teraz do środka i rywale z tego skorzystali. To był nieprawdopodobny błąd - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Zalewski był krytykowany w mediach społecznościowych.

- Musiałem być bardzo złym człowiekiem w poprzednim życiu, skoro tydzień po tygodniu muszę znosić Zalewskiego - napisał na portalu X użytkownik o nazwie AS Roma.

- Z zewnątrz zespołu do podstawowego składu. Niewytłumaczalne - dodał dziennikarz Andrea Mari.

Zalewski nieco zrehabilitował się jeszcze w pierwszej połowie. Polak w 28. minucie wbiegł w pole karne i świetnie zgrał piłkę Matiasowi Soule, który z bliska trafił do siatki.

Goście i tak jednak do przerwy przegrywali 1:2. W 34. minucie drugą bramkę dla gospodarzy zdobył Giangiacomo Magnani, a asystę miał Ondrej Duda, były piłkarz Legii Warszawa.

W drugiej połowie padły dwa gole. W 53. minucie wyrównał Ukrainiec Artem Dovbyk. Zalewski opuścił boisko w 67. minucie. Zmienił go Stephan El Shaarawy. Gdy Polaka nie było już na boisko, to gospodarze cieszyli się ze zwycięskiego gola. W 88 minucie na 3:2 trafił Abdou Harroui.

AS Roma po tej porażce z tylko 13 punktami w 11 spotkaniach zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Hellas Verona z 12 punktami jest na dwunastej pozycji.

W innych niedzielnych meczach Serie A Napoli przegrało z Atalantą 0:3 (0:2), a Torino uległo Fiorentinie 0:1 (0:1).

Hellas Verona - AS Roma 3:2 (2:1)

Bramki: Tengstedt (13.), Magnani (34.), Harroui (88.) - Soule (28.), Dovbyk (53.).