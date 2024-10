Gigantyczne emocje w barażu Polek o Euro. Trzy gole i czerwona kartka

Oba zespoły przystępowały do piątkowego starcia w Bukareszcie z zupełnie inną serią. Rumunki wygrały wszystkie sześć ostatnich spotkań w Lidze C Ligi Narodów. Natomiast Biało-Czerwone przegrały sześć spotkań z rzędu w tych samych rozgrywkach, z tą zasadniczą różnicą, że w lidze A.

Katastrofalny błąd Emilii Szymczak i gol dla Rumunii

- Rumunia to idealny przeciwnik, by wygrać, odbudować się psychicznie i do finału baraży przejść z pozytywną energią - mówiła Joanna Tokarska, komentatorka TVP Sport.

Początek pokazał jednak, że Rumunki wcale nie są takie słabe. W dodatku otrzymały prezent od naszego zespołu. W 18. minucie fatalny błąd popełniła Emilia Szymczak, która na swojej połowie podała wprost pod nogi rywalki - Ioany Balaceanu, która pobiegła kilkadziesiąt metrów, wykorzystała pojedynek sam na sam z polską bramkarką Kingą Szemik i strzeliła nad nią z ok. 13 metrów.

Biało-Czerwone mogły błyskawicznie wyrównać. Po rzucie wolnym z siedmiu metrów głową strzelała Natalia Padilla-Bidas, ale tuż obok słupka. Po chwili w polu karnym w niezłych sytuacjach zablokowane zostały Dominika Grabowska i Ewelina Kamczyk. Najlepszą sytuację zmarnowała w 39. minucie Emilia Kokosz, która po świetnym, prostopadłym podaniu od Ewy Pajor (do przerwy grała mocno przeciętnie, miała za dużo strat), strzeliła z ośmiu metrów wprost w bramkarkę gospodyń.

W 55. minucie sytuacja mogła być już naprawdę fatalna. Po złym zachowaniu w polu karnym Pauliny Dudek, która nie wybiła piłki i źle zastawiła rywalkę, nasza bramkarka Szemik sfaulowała Cristinę Carp. Po długiej analizie VAR, Rumunki miały rzut karny. Sygnalizowany strzał Florentiny Olar-Spanu odbiła jednak Szemik.

861 minut bez gola i koniec! Pajor wreszcie trafiła

W 73. minucie przy linii bocznej skutecznym wślizgiem popisała się Dominika Grabowska, piłkę przejęła Natalia Padilla-Bidas, pobiegła w pole karne i precyzyjnym strzałem lewą nogą z 14 metrów zdobyła gola na 1:1.

W 89. minucie fatalną serię minut bez bramki (aż 861 minut) przerwała Ewa Pajor! Zawodniczka FC Barcelony wygrała walkę o pozycję w polu karnym (świetnie podawała do niej Paulina Dudek) i została złapana za koszulkę, a po chwili powalona przez Marię Ficzay. Rumunka otrzymała czerwoną kartkę, a Pajor mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobyła zwycięską bramkę.

Rewanż zostanie rozegrany 29 października w Gdańsku. Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy się prawdopodobnie z Austrią, która w pierwszym, półfinałowym meczu barażowym wygrała na wyjeździe ze Słowenią 3:0 (0:0).

Mistrzostwa Europy odbędą się w 2025 roku w Szwajcarii. Oprócz reprezentacji gospodarzy awans zapewniły już sobie: Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Anglia oraz Islandia.

Rumunia - Polska 1:2 (1:0)

Bramka: Balaceanu (18.) - Padilla-Bidas (74.), Pajor (89. z rzutu karnego).

Polska: Szemik - Matysik, Szymczak, Dudek, Zieniewicz - Kokosz (60. Wiankowska), Achcińska (60. Pawollek), Kamczyk Ż (82. Słowińska) - Padilla-Bidas (94. Jedlińska), Pajor, Grabowska.

Inne wyniki półfinałowe baraży o Euro: