A jednak! Real poważnie osłabiony przed El Clasico. Oto kadra

Na ten mecz kibice FC Barcelony i Realu Madryt czekali od początku sezonu. Już w sobotę w Madrycie zmierzą się dwie najlepsze hiszpańskie drużyny ostatnich lat - Real podejmie odwiecznego rywala - FC Barcelonę.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

Real Madryt bez dwóch gwiazd w El Clasico

Oba zespoły przystąpią do pojedynku w świetnych humorach. Real Madryt we wtorkowy wieczór po znakomitej drugiej połowie pokonał w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Borussię Dortmund 5:2, choć do przerwy przegrywał 0:2. Carlo Ancelotti, trener mistrzów Hiszpanii i tak jednak miał powody do niepokoju. Kontuzji doznali bowiem dwaj podstawowi piłkarze: belgijski bramkarz Thibaut Courtois i brazylijski skrzydłowy Rodrygo.

W piątek trener Carlo Ancelotti ogłosił kadrę na mecz z FC Barceloną. Znalazło się na niej 20 piłkarzy. Cudu nie było. Zabrakło kontuzjowanych Courtoisa, Rodrygo, a także pauzujących już od kilku tygodni Davida Alaby i Daniela Carvajala.

Jak zatem Real Madryt zagra z FC Barceloną? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne zestawienie to: Łunin - Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy - Valverde, Modrić, Camavingha (Tchouameni), Bellingham - Mbappe, Vinicius Junior.

Początek meczu Real Madryt - FC Barcelona w sobotę o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Po dziesięciu kolejkach liderem La Ligi z 27 punktami jest FC Barcelona. Real Madryt zajmuje drugie miejsce ze stratą trzech punktów.

Kadra Realu Madryt na mecz z FC Barceloną: