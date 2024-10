Od początku inwazji Rosji na Ukrainę reprezentacja z kraju Władimira Putina została zdyskwalifikowana ze wszystkich rozgrywek FIFA i UEFA i może rozgrywać tylko mecze towarzyskie. Ucierpiały na tym również rozgrywki ligowe, ponieważ kluby nie mogą rywalizować w europejskich pucharach. Wielu zagranicznym piłkarzom to jednak nie przeszkadza i kontynuują karierę w Rosji.

Douglas Santos z rosyjskim obywatelstwem. Burza w całym kraju

Jednym z nich jest Douglas Santos, który od 2019 roku występuje w Zenicie Sankt Petersburg. Niedawno klub ogłosił w mediach społecznościowych, że Santos oficjalnie otrzymał od Władimira Putina rosyjskie obywatelstwo i może reprezentować ten kraj. Decyzja ta wywołała sporą burzę w Rosji i część ekspertów nie zgadza się z takim postępowaniem.

- Myślę, że odbija się to negatywnie na Rosji, gdy wydaje ona paszporty sportowcom lub innym znanym osobom, które nie przechodzą przez ten sam proces prawny, co inni zwykli ludzie - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski w snowboardzie Vic Wild, który również ma rosyjski paszport. Z kolei była prezes Lokomotiwu Olga Smorodska wprost stwierdziła, że powołanie Santosa do kadry obecnie nie ma żadnego sensu. - Myślę, że teraz nie ma sensu zapraszać Douglasa Santosa do reprezentacji Rosji. Po co? Gramy teraz tylko mecze towarzyskie, nie ma żadnych turniejów - powiedziała.

Są jednak i tacy, którzy chętnie zobaczyliby Santosa w rosyjskich barwach i cieszą się, że otrzymał obywatelstwo. - Jeśli chodzi o Douglasa, jestem z niego szczęśliwy, był w Rosji wystarczająco długo. Są ludzie, którzy są lepszymi Rosjanami niż Rosjanie. To z pewnością dobra wiadomość. Z pewnością będzie przydatny - stwierdził trener Zenita Siergiej Semak.

- Reprezentacja Rosji otrzyma nie tylko doskonałego zawodnika, lecz także wspaniałą osobę, jaką jest Douglas Santos. Znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie w przededniu nowego rozdziału dla rosyjskiej drużyny, która w 2025 roku zdziała cudu - dodał z kolei amerykański pięściarz Kevin Johnson.

Douglas Santos ma na koncie występy w reprezentacji Brazylii na igrzyskach olimpijskich w 2016, kiedy jego zespół sięgnął po złoty medal. Zaliczył także jeden mecz w nieolimpijskiej kadrze. Miało to jednak miejsce przed 2020 rokiem i z tego powodu może grać dla rosyjskiej kadry.