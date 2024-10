Flick uderzył w Real Madryt przed El Clasico. "To nie jest w porządku"

Po niezwykle emocjonujących meczach trzeciej kolejki Ligi Mistrzów teraz cały piłkarski świat czeka przede wszystkim na jedno spotkanie. W sobotni wieczór FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Madryt. Temperatura tego spotkania już jest ogromna, ale mimo to ostatnio jeszcze bardziej podgrzał ją klub Florentino Pereza, publikując wymowny materiał nt. sędziów przydzielonych do El Clasico. Co na to Hansi Flick?

