Gruchnęły wieści ws. Marciniaka! Wszystko jasne ws. jego przyszłości

Szymon Marciniak doznał niedawno urazu mięśnia dwugłowego, który wykluczył go choćby z sędziowania meczu Ligi Narodów między Belgią a Francją. Pominięto go również przy ostatniej obsadzie Ligi Mistrzów, co mogło już niepokoić. Były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski zaznaczał jednak, że przerwa będzie wynosiła dwa-trzy tygodnie. I tyle wystarczyło, by Marciniak wrócił do zdrowia. Właśnie dowiedzieliśmy się, że poprowadzi jeden z hitów ekstraklasy.

