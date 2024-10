Runjaic wywołał konsternację we Włoszech. "Wszyscy zadawali to pytanie"

Latem tego roku Kosta Runjaić podjął zaskakującą decyzję i został trenerem Udinese. Były szkoleniowiec Legii Warszawa świetnie rozpoczął pracę w tym klubie. Jego zespół po ośmiu kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Dotychczasowa praca Niemca robi wrażenie, ponieważ Udinese w zeszłych latach głównie broniło się przed spadkiem, a Serie A jest bardziej wymagającą ligą niż ekstraklasa.

Włosi opowiadają o Runjaiciu. Wybór działaczy ich zaskoczył

Z powodu udanych wyników Runjaić jest mocno rozchwytywany. Niedawno dziennikarze "Przeglądu Sportowego" wybrali się do Udine, aby porozmawiać z włoskimi kolegami o niemieckim trenerze. Ci nie ukrywali, że dla wielu wybór działaczy był bardzo zaskakujący.

- Klub chciał pozyskać menedżera, który nie jest Włochem. Przekazano nam, że to trener ze wschodniej Europy. Rozpoczęliśmy poszukiwania i typowanie, który profil byłby odpowiedni. Stworzyliśmy listę zawierającą nazwiska pięciu trenerów i Runjaić był jednym z nich. Pewnego wieczoru dostaliśmy informacje, że to właśnie on poprowadzi klub. Absolutnie wszyscy kibice we Włoszech zadawali sobie pytanie: Kim jest Kosta Runjaić? - powiedział Alessandro Vescini z TuttoUdinese.

Nicolo Angeli z "La Gazzetty dello Sport" z kolei bardzo chwalił Runjaicia za dotychczasową pracę. - Moja pierwsza reakcja była: co to za człowiek? (...) Bardzo podoba mi się sposób myślenia o piłce nożnej, który zaproponował - stwierdził.

Następnie Vescini zdradził kulisy zatrudnienia Niemca. - Na początku staraliśmy się zrozumieć, dlaczego Udinese wybrało akurat jego. Dostaliśmy informacje, że obserwowano go podczas meczu Legii z Aston Villą w Lidze Konferencji (3:2). Ten mecz ich zachwycił, potem zdecydowano, że to odpowiedni trener na przyszłość - dodał.

Udinese kolejny mecz rozegra w piątek o godzinie 18:30. Tego dnia zmierzy się u siebie z Cagliari.