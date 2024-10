Polska w ćwierćfinale MŚ! Dzieje się historia. Brazylijki utonęły we łzach

Trwają mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej do lat 17. Reprezentacja Polski U17 do meczu z Brazylią przystępowała po remisie z Japonią (0:0) oraz zwycięstwie nad Zambią (2:0). Po drugim ze spotkań Biało-Czerwone miały na koncie cztery punkty - tyle samo, co Japonia, która oprócz remisu z Polską zanotowała również wygraną przeciwko Brazylii (2:1). O punkt mniej miała zajmująca trzecie miejsce w tabeli Brazylia, a zero punktów zamykająca tabelę D Zambia. W środowy wieczór z bilansem bramkowym 2:0 drużyna Marcina Kasprowicza przystępowała do rywalizacji o wyjście z grupy.

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata do lat 17

Mecz od samego początku był bardzo wyrównany. Obie drużyny dobrze prezentowały się w ofensywie i wydawało się, że kwestią czasu będzie gol dla którejś z drużyn. Tak się jednak nie stało. W pierwszej części ostatecznie gole nie padły.

Po zmianie stron inicjatywę przejęły Brazylijki. W 51. minucie bliska otwarcia wyniku była Larissa Forte, która po dośrodkowaniu jednej z koleżanek z bliska nie trafiła głową w światło bramki. Polki jednak nie poddawały się i odpowiedziały kilkoma świetnymi akcjami, ale niestety brakowało skuteczności. W 53. minucie Julia Ostrowska przeprowadziła indywidualną akcję środkiem boiska, wtargnęła z futbolówką w pole karne i oddała strzał, który ostatecznie został zablokowany przez piłkarki Brazylii.

Chwilę później Polki stworzyły sobie najlepszą okazję do zdobycia gola. Oliwia Związek potężnie uderzyła w światło bramki, lecz bramkarka Brazylii broniąc, wybiła piłkę przed siebie, do której dobiegła Julia Ostrowska. Ta z bliskiej odległości nie potrafiła jednak wpakować piłki do siatki.

Później gra toczyła się głównie w środkowej części boiska, a obie drużyny co jakiś czas próbowały kontrataków. W 72. minucie kapitalną interwencję zanotowała Julia Woźniak, która uratowała swój zespół przed stratą gola.

Sędzia spotkania doliczyła do regulaminowego czasu gry 6 minut, ale po raz ostatni gwizdnęła aż w 11. doliczonej minucie. Polki nie złamały się już do samego końca spotkania, kontrolowały wynik i ostatecznie zremisowały 0:0. Dzięki temu dokonały historycznej rzeczy i awansowały wraz z Japonkami do ćwierćfinału imprezy. W ćwierćfinale zagrają z Anglią lub Koreą Północną (bezpośredni mecz między tymi drużynami rozpocznie się o 1 w nocy polskiego czasu) w sobotę 26 października.

Tabela grupy D MŚ U-17