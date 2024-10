Kopnął bezbronnego w twarz. Rosjanin totalnie odleciał. "Wsadzić go do więzienia"

Idris Abdurashidov, niepokonany w formule MMA zawodnik z Rosji, niedawno stoczył pierwszy w karierze pojedynek bokserski. I wszystko wskazuje na to, że ostatni, bowiem w ringu dopuścił się absolutnie haniebnego czynu - w nieprzepisowy sposób posłał rywala na deski, a sędzia natychmiast przerwał walkę. "Powinni go wsadzić do więzienia" - oburzają się kibice w sieci. Z czasem Rosjanin odniósł się do sprawy.

