Portugalia ostrzy zęby na Polskę. Co za wieści

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w kolejnej edycji Ligi Narodów od zwycięstwa 3:2 ze Szkocją i porażki 0:1 z Chorwacją. W październiku Biało-Czerwoni zagrają oba mecze na Stadionie Narodowym. Pierwszym rywalem będzie Portugalia, z którą Polska zagra w sobotę. - Od dziecka byłem Team Ronaldo, więc cieszę się, że na jego koniec kariery zobaczę go z bliska, może zagramy razem na jednym boisku. To olbrzymie przeżycie, ale w sobotę nie będzie się liczyć i wierzę, że wynik będzie korzystny dla nas - mówił Karol Świderski podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Do tej pory Polska grała aż 13-krotnie z Portugalią. W XXI wieku te reprezentacje zagrały ze sobą siedem meczów. Ostatni z nich odbył się 20 listopada 2018 r. w Guimaraes, gdzie padł remis 1:1. Wtedy na gola Andre Silvy odpowiedział Arkadiusz Milik. Polska pokonała Portugalię w XXI wieku tylko raz - dokładnie 11 października 2006 r. na Stadionie Narodowym, gdzie był wynik 2:1, a dubletem popisał się Euzebiusz Smolarek.

Jakub Seweryn ze Sport.pl poinformował, że Portugalia nie planowała odbywać treningu w Polsce, a dodatkowo odwołała tradycyjną konferencję prasową na Narodowym. Ma ją przeprowadzić w swoim ośrodku treningowym.

Portugalia zaczęła tę edycję Ligi Narodów od zwycięstw 2:1 nad Chorwacją i Szkocją. Kadra prowadzona przez Roberto Martineza jest na bardzo dobrej drodze do tego, by zagrać w ćwierćfinale play-offów tych rozgrywek. Jak wygląda sytuacja Portugalczyków przed meczem z Polską?

Świetne wieści dla Portugalii. Zespół w komplecie przed meczem z Polską

Nowe wieści w tej sprawie przekazuje dziennik "O Jogo". Okazuje się, że w środę zespół trenował w komplecie. Do drużyny dołączył Joao Palhinha, który opuścił pierwsze dni zgrupowania z powodów osobistych. Mowa o sytuacji związanej z rozwodem z żoną i trwającym postępowaniem. Tym samym Martinez będzie miał wszystkich zawodników do dyspozycji na sobotnie starcie z Polską na Stadionie Narodowym.

Portugalia traktuje poważnie rozgrywki Ligi Narodów. W sezonie 18/19 Portugalia wygrała te rozgrywki, pokonując w finale 1:0 Holandię po golu Goncalo Guedesa. W dwóch kolejnych edycjach Portugalia przegrała walkę o awans do turnieju finałowego z Francją oraz Hiszpanią, mając zaledwie o punkt mniej od rywali. W przypadku ewentualnej wygranej nad Polską Portugalia znacznie się przybliży do awansu do 1/4 finału Ligi Narodów.

- Polska nie jest słabsza w porównaniu do poprzednich lat. My też chcielibyśmy mieć lepszy wynik na Euro 2024 niż mieliśmy. Na pewno mamy jakość, by pokonać Polskę tak jak w poprzednich latach. We wrześniu wygraliśmy dwa mecze, ale najważniejsze jest, by myśleć o sobie. Chcemy stale się poprawiać - mówił Diogo Jota, zawodnik Liverpoolu w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Portugalia w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.