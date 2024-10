Haaland ogłosił wielką nowinę. Tak wygląda jego partnerka

Erling Haaland zanotował udany początek sezonu w barwach Manchesteru City. Norweg strzelił dziesięć goli w siedmiu meczach Premier League, a w dziesięciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, ma już jedenaście goli. Haaland strzelał hat-tricki w meczach z Ipswich Town (4:1) i West Hamem United (3:1). Haaland kończył dwa poprzednie sezony w roli piłkarza Man City z tytułem króla strzelców, strzelając odpowiednio 36 i 27 goli. Ten pierwszy wynik dał mu Złotego Buta w sezonie 22/23, a dodatkowo Haaland pobił wtedy rekord Alana Shearera pod względem goli w pojedynczym sezonie Premier League.

Do tej pory Haaland jednak ani razu nie zagrał na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata z reprezentacją Norwegii. Aktualnie Haaland rywalizuje z Norwegią w dywizji B Ligi Narodów, gdzie w grupie B3 ma Austrię, Słowenię oraz Kazachstan. W październiku Norwegia wygrała 3:0 ze Słowenią po dublecie Erlinga Haalanda i trafieniu Alexandra Sorlotha. Haaland ma już 34 bramki po 36 meczach w kadrze narodowej, co czyni go najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Norwegii.

Tuż po zakończeniu spotkania Haaland miał jeszcze jedną wiadomość do przekazania kibicom.

Tak wygląda partnerka Haalanda. Para spodziewa się dziecka

Haaland opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym pozuje z piłką znajdującą się pod koszulką. Dodatkowo Haaland ssał kciuka. W ten sposób zawodnik Manchesteru City przekazał, że wraz ze swoją partnerką spodziewa się dziecka. Haaland otrzymał gratulacje m.in. od Dominika Szoboszlaia z Liverpoolu, Aymerica Laporte z Al-Nassr czy Jacka Grealisha. Do tej pory w mediach nie było jednak wielu informacji dot. partnerki życiowej Haalanda.

Jest nią Isabel Haugseng Johansen, 20-letnia zawodniczka kobiecej drużyny Byrne. Johansen pojawiła się u boku Haalanda m.in. po finale Ligi Mistrzów w sezonie 22/23, wygranym 1:0 przez Manchester City z Interem Mediolan w Stambule.

Norweskie media podają, że Erling poznał się z Isabel, gdy on miał sześć lat, a ona trzy. "Przyjaźń z Erlingiem trwa długo. Znają się całe życie i mają tę samą grupę przyjaciół" - czytamy. - Znamy się od dzieciństwa. Piłka nożna zawsze była częścią naszego życia. W Byrne każdy zna każdego. To miejsce, w którym ludzie nadal troszczą się o siebie nawzajem - mówiła Johansen w jednym z wywiadów, cytowana przez serwis aestetica.net.

- Z Erlingiem byliśmy małymi dziećmi, kopaliśmy piłkę na ulicach. Erling był zawsze tak zdeterminowany na sukces - dodawała.