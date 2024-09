Modrić zrobił coś takiego pierwszy raz od 17 lat! Akurat z Polską

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski dobiegło końca. Po dwóch meczach nasza kadra ma na koncie trzy punkty wywalczone w starciu przeciwko Szkocji. W Glasgow drużyna Michała Probierza zwyciężyła 3:2 po istnie szalonym spotkaniu. Tej samej sztuki nie udało się dokonać w niedzielny wieczór. Tym razem Polacy przegrali 0:1 z Chorwacją, której najlepszym zawodnikiem był Luka Modrić.

Wyjątkowy gol Modricia. Trafił akurat przeciwko Polsce

W poniedziałek zawodnik Realu Madryt skończył 39 lat. To jednak nie przeszkadza mu w tym, aby nadal być jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie. W meczu z reprezentacją Polski Modrić znów popisywał się kapitalnymi podaniami, wizją gry, a nawet skutecznymi interwencjami w defensywie.

Zwieńczeniem jego świetnego występu był fenomenalny gol z rzutu wolnego z 52. minuty. Z bliskiej odległości podkręcił piłkę w ten sposób, że Łukasz Skorupski dosłownie wpadł do bramki, nie dając rady obronić precyzyjnego strzału. Jak się okazuje, bezpośredniego gola z rzutu wolnego, po którym piłka wpadła do siatki bez żadnego rykoszetu, Modrić nie strzelił od... 17 lat, co wyliczyły chorwackie media. - Cieszę się, że po tak długim czasie w końcu strzeliłem tego gola z rzutu wolnego. Jest mój pierwszy bezpośredni gol, jeśli się nie mylę, od czasów Dinama! - przyznał w rozmowie z Nova TV tuż po meczu.

W zespole z Zagrzebia Luka Modrić z przerwami na wypożyczenia występował w latach 2003 - 2008. Dla porównania - w 2003 roku na świecie nie było jeszcze Kacpra Urbańskiego. - Gol był ładny, ale najważniejsza jest nasza gra i waleczność. Fani byli fenomenalni, sposób, w jaki nas prowadzili. Kiedy nie udaje się rozstrzygnąć meczu, denerwujesz się, mimo że tak naprawdę nie dawaliśmy im szans, z wyjątkiem Lewandowskiego, który trafił w poprzeczkę. Czy zwycięstwo Portugalii nad Szkocją jest dobre? Musimy spojrzeć na siebie, najważniejsze jest to, co robimy - dodał po chwili.

W pomeczowym wywiadzie kapitan chorwackiej kadry był bardzo zadowolony z pierwszych punktów swojego zespołu w Lidze Narodów. - Bardzo ważne trzy punkty, musieliśmy je zdobyć dla pewności siebie, ponieważ mieliśmy cztery mecze z rzędu bez zwycięstwa i było to bardzo potrzebne. Wynik mógł być lepszy, ale ważne są trzy punkty. Zagraliśmy dobry mecz i możemy być zadowoleni - tłumaczył. Czego życzyć Modriciowi na 39. urodziny? - Tylko zdrowia, a o resztę zadbam sam - zakończył z uśmiechem na twarzy.