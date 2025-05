Ogromna burza po tym, co zrobił Flick. "Uważałem go za dżentelmena"

FC Barcelona udowodniła, że w tym sezonie praktycznie nie ma sobie równych. Choć przegrywała z Realem Madryt już 0:2 po dublecie Kyliana Mbappe, to potem dokonała czegoś niesamowitego. Finalnie wygrała 4:3 i jest już o krok od mistrzostwa Hiszpanii. Jeśli nie wydarzy się nic kuriozalnego, to zakończy rozgrywki z dorobkiem trzech trofeów. Aby tak się stało, musi zdobyć punkt w trzech pozostałych spotkaniach ligowych.

Hansi Flick rozpętał burzę. "Mój trener"

Dzień przed hitowym spotkaniem derbowym między Espanyolem a FC Barceloną szkoleniowiec zdobywcy Pucharu Króla Hansi Flick wywołał gigantyczną burzę w tamtejszych mediach. Jaki był tego powód? Aby nieco "zapoznać się" z RCDE Stadium, postanowił wyjść na murawę, gdzie odbył krótką rozmowę ze szkoleniowcem rywala Manolo Gonzalezem.

Dziennikarze El Chiringuito nagrali moment, w którym Flick wychodził z tunelu i przeszedł po wykonanym na poboczu herbie Espanyolu. Tuż po tym wymownie uśmiechnął się do kamery, co mogło tylko utwierdzić w przekonaniu, że świadomie "zdeptał" herb lokalnego rywala. Nie można oczywiście tego potwierdzić, natomiast wyglądało to dość groteskowo.

Momentalnie w sieci pojawiły się głosy krytyki w kierunku Flicka. "Wykształcenie i szacunek godne klubu, który trenuje, najbardziej złodziejskiej drużyny w historii", "uważałem go za dżentelmena, człowieka pełnego szacunku i niesprawiającego problemów. Widzę, że jest jednak inaczej", "co to do cholery ma być?" - można było przeczytać na portalu X.

Nie zabrakło również pochlebnych komentarzy oraz takich, które uderzają w samą stację. "Don Hansi Flick stawia stopę na herbie Espanyolu. Mój trener", "przypominacie telewizyjny cyrk, który nie wie, co wymyślić, żeby wywołać kontrowersje", "o mój Boże, czy oni go za to aresztują?", "wszyscy, którzy narzekają, że nadepnął na herb, są ignorantami", "trochę absurdalne jest umieszczanie herbu na wprost wyjścia z tunelu" - przekazali użytkownicy.

Mecz Espanyol - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Piłkarze Hansiego Flicka po 35. kolejkach ligowych mają na koncie 82 pkt. Nad drugim Realem Madryt mają siedem punktów przewagi, natomiast nad trzecim Atletico - 12 pkt. Do końca rozgrywek pozostały trzy mecze.