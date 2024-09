Bogusz nagle wypalił o współpracy z Lewandowskim. Nie ma złudzeń

36 meczów, 17 goli i siedem asyst - tak obecnie wyglądają statystyki Mateusza Bogusza w tym sezonie ligowym. Nie dziwi zatem fakt, że wszyscy fani domagali się jego powołania do kadry. Selekcjoner Michał Probierz spełnił ich prośbę i mimo że piłkarz nie wystąpił w spotkaniu ze Szkocją, to rozpoczął w podstawowym składzie konfrontację z Chorwatami.

Tak Bogusz skomentował debiut w reprezentacji Polski. "To nie są łatwe rzeczy"

"Gdziekolwiek i kiedykolwiek debiutujesz, masz pecha, jeśli na twojej drodze staje Josko Gvardiol. Jeden z najlepszych obrońców w Premier League nie pozwolił mu praktycznie na nic. Był szybszy, silniejszy i sprytniejszy. Dał Polakowi lekcję pressingu" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, który ocenił występ Bogusza na notę - 2.

Ten zaznaczył, że rywalizacja z obrońcą Manchesteru City sprawiła mu dużo problemów. - Nie jestem zawodnikiem typowo fizycznym, by tak walczyć. No niestety, ale taka była dzisiaj gra, dużo było piłek, które trzeba było zbierać i powalczyć. Wiadomo, że Gvardiol nie był łatwym przeciwnikiem, ale zrobiłem wszystko, co mogłem - wyjaśnił.

22-latek wspomniał też, że współpraca z Robertem Lewandowskim nie układała się zgodnie z planem, gdyż nie mieli zbyt wiele czasu na grę obok siebie. Pozostaje jednak optymistą. - To był mój pierwszy mecz, wiadomo, że do końca nie rozumieliśmy się tak dobrze. Ale ze zgrupowania na zgrupowanie będzie coraz lepiej - zadeklarował.

Takim optymistą nie był za to Kacper Sosnowski ze Sport.pl. "Bogusz nie był tego dnia widoczny. Miał raptem 28 kontaktów z piłką. Oczywiście grę tego dnia prowadziła trzecia drużyna ostatnich mistrzostw świata, ale Polska potrzebowała gracza, który zrobi różnicę. Bogusz to gubił piłkę, przy próbie obrócenia się z nią na środku boiska, (dobrze, że nie było z tego groźnej kontry), to tracił ją po pojedynkach z rywalem" - przekazał.

Na koniec zawodnik krótko spuentował swój występ. - To było moje marzenie, udało je się zrealizować. To nie był łatwy debiut. Graliśmy z Chorwacją, jedną z najlepszych drużyn na świecie. Ciężki mecz, ale mam to już za sobą, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej - skwitował.

Polacy rozegrają kolejne mecze LN już za miesiąc. Najpierw 12 października zmierzą się u siebie z Portugalią, a trzy dni później zagrają rewanż z Chorwatami.