Rosjanie wściekli się na byłą gwiazdę Ekstraklasy. Dalej ich boli. "Haniebne"

Ołeksij Dytiatjew w latach 2017 - 2022 występował w Cracovii. W ekstraklasie rozegrał 75 meczów, w których strzelił trzy gole. Po przygodzie w polskim klubie przeniósł się do kazachskiego FK Aksu. Rok temu znów zrobiło się o nim bardzo głośno, ze względu na to, co zrobił na zgrupowaniu w Turcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa po meczu ze Szkocją

Rosjanie nie zapomnieli o geście Dytiatjewa. "Haniebny czyn"

Wówczas Ukrainiec postanowił zdjąć rosyjską flagę wiszącą na maszcie przed hotelem. Wszystko pokazał w mediach społecznościowych i zdradził, co zrobił później. "Położyłem ją w toalecie, a potem wrzuciłem do kosza" - dodał w poście. Zachowanie Dytiatjewa związane jest oczywiście z trwającą od ponad dwóch lat inwazją Rosji na Ukrainę.

Jego zachowanie nie przeszło bez uwagi w Rosji, a tamtejsze media przypomniały sobie o tej sytuacji po roku. Dziennikarze bardzo skrytykowali czyn piłkarza i nie potrafią zrozumieć, dlaczego nie został za to ukarany. "Ten haniebny czyn nie tylko zszokował opinię publiczną, ale pokazał także głębokość upadku moralnego człowieka. Komitet Śledczy Rosji, choć zareagował na sytuację, nakazując śledztwo w sprawie zdarzenia, ostatecznie nic nie osiągnął. Człowiek ten uniknął konsekwencji za swój obrzydliwy czyn" - czytamy na portalu Sovsport.ru.

Rosjanie dodali również, że takie zachowanie nie powinno mieć w ogóle miejsca, niezależnie od poglądów politycznych. Ich zdaniem nikt nie ma prawa kpić z symboli innych państw.

Ołeksij Dytiatjew aktualnie jest piłkarzem Kolos-2, które na co dzień występuje w trzeciej lidze ukraińskiej. W bieżącym sezonie rozegrał do tej pory dwa mecze.