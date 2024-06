Messi ujawnił. To w tym klubie zakończy karierę

Lionel Messi rozgrywa swój drugi sezon w MLS. W lipcu ubiegłego roku zamienił PSG na Inter Miami. Na zasadzie wolnego transferu trafił do Stanów Zjednoczonych. Z miejsca stał się gwiazdą i ulubieńcem kibiców.

Messi ujawnił. To tutaj zakończy karierę

Już wkrótce genialny Argentyńczyk podejmie próbę obrony mistrzostwa Ameryki Południowej. Argentyna będzie jednym z faworytów zbliżającego się Copa America. Niewykluczone, że dla Messiego będzie to jedna z ostatnich okazji do zdobycia międzynarodowego trofeum.

Czas pędzi nieubłaganie i 24 czerwca gwiazdor skończy już 37 lat. Trudno więc dziwić się domysłom na temat tego, kiedy zakończy karierę. W niedawnej rozmowie dla ESPN zdradził, który klub będzie ostatnim w jego piłkarskiej drodze.

- Tak, Inter Miami będzie moim ostatnim klubem. Od dzisiaj będzie to mój ostatni. Uwielbiam grać w piłkę nożną, wszystko sprawia mi większą radość, bo mam świadomość, że za każdym razem jest go coraz mniej - to słowa Argentyńczyka cytowane przez znanego włoskiego dziennikarza Sky Sports Fabrizio Romano.

Taka deklaracja może być pewnego rodzaju rozczarowaniem dla kibiców FC Barcelony. Wielu z nich z pewnością wierzyło, że po zakończeniu amerykańskiej przygody Argentyńczyk zdecyduje się powrócić do Katalonii. Przypomnijmy, że w barwach hiszpańskiego klubu trenował i występował w latach 2000-2021. Jest jedną z jego największych legend.

Z ust Messiego nie padła deklaracja, kiedy nastąpi koniec jego kariery. Obecny kontrakt wiąże go z Interem Miami do końca grudnia 2025 roku.