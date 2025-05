Luis Enrique wypalił przed El Clasico. To zaboli kibiców Realu

FC Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów szybko będzie miała okazję do rehabilitacji. Już w niedzielę zmierzy się z Realem Madryt. Będzie to już czwarte El Clasico w tym sezonie. Wszystkie poprzednie spotkania wygrywała ekipa Hansiego Flicka i z pewnością zrobi wszystko, aby ponownie pokonać odwiecznych rywali.

Luis Enrique wypowiedział się o El Clasico. To nie spodoba się kibicom Realu

- Czuję to samo, co zawsze. To zawsze jest specjalny mecz, chcemy pokonać Barceloną. To ostatnie El Clasico w tym sezonie, bo Barcelona nie jedzie na Klubowe Mistrzostwa Świata - powiedział Carlo Ancelotti, wbijając szpilkę w Katalończyków. O El Clasico został zapytany również trener PSG Luis Enrique. I jego słowa z pewnością nie spodobają się kibicom Realu.

- Kto wygra El Clasico? Będzie 3:0 dla FC Barcelony - powiedział na konferencji prasowej. Luis Enrique w latach 2014-2017 był trenerem FC Barcelony. Wygrał z tym klubem między innymi Ligę Mistrzów i dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie prowadzi PSG, z którym również będzie miał okazję sięgnąć po najważniejsze trofeum. W finale jego drużyna zagra z Interem Mediolan. Hiszpan został także zapytany o różnice między zbliżającym się finałem a tym z 2015 roku, gdy triumfował z Katalończykami.

- Myślę, że sam finał, samo wydarzenie, niezależnie od tego, w której drużynie jesteś, wiąże się z narastającą presją, z którą musisz sobie poradzić. Finał wiąże się z tak wieloma okolicznościami otaczającymi mecz, że widzieliśmy finały, które ciągle zmieniały kierunek, nie tylko ze względu na wynik, ale także ze względu na sposób zarządzania emocjami. Finał wiąże się z najwyższym poziomem, napięciem, ale cel jest ten sam - dodał.

El Clasico rozpocznie się o godzinie 16:15. Będzie to kluczowe starcie w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Aktualnym liderem jest FC Barcelona, która ma tylko cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.