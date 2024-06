Legia ogłosiła drugi letni transfer. Pozyskała gwiazdę ligowego rywala

Po zajęciu trzeciego miejsca w ekstraklasie, Legia Warszawa w kolejnym sezonie zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Drużyna Goncalo Feio rozpocznie zmagania od drugiej rundy, przez co jej pierwszym meczem w nowych rozgrywkach będzie rywalizacja ligowa z Zagłębiem Lubin w sobotę 20 lipca. Tymczasem Legia właśnie zakontraktowała lidera lubińskiej drużyny z ostatniego sezonu.

Legia ogłosiła drugi letni transfer. Kacper Chodyna podpisał czteroletni kontrakt

7 goli i 10 asyst w 33 meczach - to bilans Kacpra Chodyny w Zagłębiu Lubin w sezonie 2023/24 ekstraklasy. 25-letni skrzydłowy ma za sobą życiowy sezon, dzięki któremu zapracował na sportowy awans. W środę Chodyna podpisał czteroletni kontrakt z Legią Warszawa, stając się drugim po Luquinhasie oficjalnie ogłoszonym transferem stołecznego klubu przed nowym sezonem.

Chodyna przeniósł się do Legii na zasadzie transferu definitywnego. Warszawski klub miał za niego zapłacić około 860 tys. euro (700 tys. euro klauzuli odejścia + VAT).

- Przejście do Legii to spełnienie marzeń. Chciałem znaleźć drużynę, w której będą miał szansę zagrać w pucharach. Klub oferuje mi wiele, żeby się rozwijać. Na pewno jestem zawodnikiem, który odpłaci się grą. Będę walczył, żeby mistrzostwo wróciło do Warszawy, bo wiem, że taki klub zasługuje na to. Chciałbym jak najszybciej się zgrać z zespołem, nauczyć się innych zawodników i żeby oni nauczyli się mnie. Cieszę się, że trafiłem do Legii - mówił Kacper Chodyna oficjalnym mediom klubowym Legii Warszawa.

- Kacper jest zawodnikiem, który spełnia wiele kryteriów, jeżeli chodzi o nasze wymagania transferowe. Przy intensywnym stylu gry musimy mieć dostęp do kilku dobrych piłkarzy na wahadłach, czyli najbardziej obciążających pozycjach. Kacper systematycznie rozwijał się z sezonu na sezon, notował coraz lepsze liczby. Dysponuje dobrą wydolnością i parametrami motorycznymi, jest skuteczny w ataku. W Legii jego rola będzie nieco inna - jest przewidziany do rywalizacji na prawym i lewym wahadle, liczę na pracę trenera Feio w rozwinięciu również jego gry w defensywie. Jestem przekonany, że zostanie wzmocnieniem naszego zespołu - to z kolei opinia dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego.

Pion sportowy Legii Warszawa wciąż ma przed sobą wiele pracy do wykonania. Już wiosną sezonu 2023/24 po odejściu Bartosza Slisza i Ernesta Muciego kadra "Wojskowych" była uznawana za daleką od kompletnej, a już latem z klubu odeszli Yuri Ribeiro, Qendrim Zyba, Gil Dias oraz przede wszystkim największa gwiazda zespołu - Josue Pesqueira.

Legia ma jeszcze w najbliższych dniach sfinalizować transfery portugalskiego pomocnika Łudogorca Razgrad Claude'a Goncalvesa oraz 24-letniego lewego obrońcy z Boliwii Roberto Carlosa Fernandeza z Bolivar La Paz. Ponadto nowy kontrakt z "Wojskowymi" ma podpisać doświadczony czeski napastnik Tomas Pekhart.