Media: Ronaldo interweniował ws. transferu Szczęsnego! Takie ma zdanie

Wojciech Szczęsny wciąż nie może być pewny przyszłości. Coraz więcej wskazuje na to, że w kolejnym sezonie zobaczymy go w barwach Al-Nassr. Jak donosi Alfredo Pedulla, do finalizacji transferu może dojść już w kolejnych godzinach. Ale to nie koniec rewelacji. Dziennikarz ujawnił, że szczególnie jedna osoba przyczyniła się do tej transakcji. To legenda futbolu i były kolega Szczęsnego z Juventusu, Cristiano Ronaldo! "Był decydujący" - czytamy.

3 Screen z Kacper Pempel i Stringer / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl