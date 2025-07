Ależ wieści ws. ter Stegena! To byłby hit. "Poważna opcja"

Sytuacja dotycząca obsady bramki FC Barcelony bardzo się skomplikowała po transferze Joana Garcii. Według hiszpańskich mediów to on ma być nową jedynką, a jego zmiennikiem... Wojciech Szczęsny, który jest wolnym zawodnikiem, ale na dniach ma podpisać nowy kontrakt. To sprawia, że nie ma miejsca dla Ter Stegena, który pod koniec sezonu 2024/25 próbował "wymusić" zmiany w bramce.

Ter Stegen jednak odejdzie z FC Barcelony? Nowy zainteresowany

To miało spowodować, że klub chciałby się pożegnać z Niemcem. Ten jednak woli wypełnić kontrakt do końca (umowa do 2028 roku - przyp. red.). Nawet mówiło się o "wypychaniu" Marca-Andre Ter Stegena z FC Barcelony. Teraz pojawiły się informacje, że wielki klub wziął golkipera na celownik.

Mowa tu o Manchesterze City. Według doniesień serwisu Fichajes "Marc-Andre ter Stegen stał się poważną opcją dla Manchesteru City, który zamierza wzmocnić pozycję bramkarza tego lata" - czytamy na łamach barcauniversal.com.

Media: Klub nie jest zadowolony z postawy Edersona

Duża w tym zasługa Edersona, który co prawda w ostatnich latach odegrał kluczową rolę w sukcesach tego klubu, ale w ostatnim czasie jego postawa pozostawia sporo do życzenia, popełnia błędy, które - zdaniem dziennikarzy - miały sprawić, że Gauardiola "zaczął zastanawiać się" nad jego długoterminową przyszłością w zespole.

"Guardiola poszukuje teraz bramkarza, który nie tylko będzie mógł wykonywać efektowne obrony, ale także przyczyni się do budowania gry zespołu dzięki opanowaniu i precyzji w operowaniu piłką" - czytamy.

Zdaniem barcauniversal.com. ta transakcja będzie korzystna dla Barcelony i Manchesteru City. Katalończycy obniżą wydatki na pensje i uwolnią część przestrzeni płacowej na zakontraktowanie nowych zawodników. Z kolei Anglicy zyskają bramkarza, który w ostatnich latach był jednym z najlepszych na świecie i dzięki temu będą mieli realne szanse na odzyskanie dominacji na lokalnym podwórku.

Guardiola już kiedyś był pytany o transfer Ter Stegena

Jeśli doszłoby do tego transferu, to nie sprawdziłyby się słowa Pepa Guardioli z początku czerwca. Wtedy to dziennikarze "L'Esportiu" zapytali go o potencjalne zainteresowanie Niemcem.

- Nie wiem wiele o bramkarzach. Będziecie musieli zapytać o to kogoś innego. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o sytuacji w kadrze i myślę, że Ederson i Stefan (Ortega - przyp. red.) mogą kontynuować grę w przyszłym sezonie - stwierdził jakiś czas temu.