Wichniarek aż grzmiał ws. Lewandowskiego. "Niech powiedzą"

Reprezentacja Polski na sparingowe spotkanie z Turcją wyszła w galowym składzie. Michał Probierz postawił od pierwszej minuty na m.in. Piotra Zielińskiego, Przemysława Frankowskiego, Jakuba Piotrowskiego czy Roberta Lewandowskiego, co ujawnił już podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Kapitan naszej kadry pojawił się na murawie również podczas piątkowego starcia z Ukrainą, wchodząc z ławki w 61. minucie za Zielińskiego.

Wichniarek wystosował apel ws. Lewandowskiego. "Musi sam sobie chcieć pomóc"

W meczu z naszymi wschodnimi sąsiadami Lewandowski często cofał się po piłkę, opuszczając strefę, w której powinien znajdować się napastnik. Dużo chętniej znajdował się w obszarze "dziesiątki", chcąc przejąć rolę rozgrywającego. Za to na pozycji "dziewiątki" poruszał się Adam Buksa.

Zdaniem Artura Wichniarka kapitan reprezentacji Polski nie powinien grać w ten sposób. - Dla mnie Robert nie powinien grać cofnięty tak głęboko! To nie jest "playmaker". Widzieliśmy w niektórych sytuacjach, jak opóźniał akcję i potrzebował kolejnych kontaktów z piłką. Lewandowski kiedyś grał w podobny sposób, ale nie aż tak głęboko. On się cofał, jeśli miał obrońcę na plecach, przyjął tyłem do bramki, ale powinien zgrać tę piłkę do zawodnika, który ma rozegrać. Lewy powinien się obrócić i iść w pole karne - powiedział wprost w Kanale Sportowym

Następnie ekspert dodał, że Robert Lewandowski świetnie spisuje się jako typowy napastnik, jednak kiedy gra ustawiony nieco głębiej, traci na jakości. - Musi sam sobie chcieć pomóc. Angażuje się w tych regionach boiska, w których jest zupełnie niepotrzebny. Lewandowski jest napastnikiem grającym perfekcyjnie tyłem do bramki. Powinien przyjąć piłkę, zgrać, obrócić się i wejść w pole karne. Tam jest najlepszy. Robert jest perfekcyjny wokół pola karnego, bo tam potrafi zagrać na jeden-dwa kontakty kombinacyjnie - dodał.

W meczu z Turcją kapitan reprezentacji Polski zszedł już w drugiej połowie z kontuzją. Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie doznał urazu. Boisko musiał opuścić również Karol Świderski. Drugi z napastników kadry podkręcił staw skokowy, kiedy... celebrował strzelonego gola. Ostatecznie Polska wygrała 2:1

Po zejściu Roberta Lewandowskiego gra naszej kadry nie wyglądała już tak dobrze. Tuż po meczu Wichniarek utarł nosa kibicom, którzy domagali się, aby Robert Lewandowski zakończył reprezentacyjną karierę, ponieważ ich zdaniem drużyna prezentuje się lepiej, kiedy nie ma go na boisku.

- Mamy Roberta Lewandowskiego, który schodzi z kontuzją i niech sobie ci internetowi krzykacze powiedzą, czy my zaczęliśmy grać w piłkę lepiej? Czy byliśmy zespołem lepiej grającym? Utrzymującym się przy piłce? Wszystko, co jest złe w tej reprezentacji, jest winą Roberta Lewandowskiego, a wszystko, co dobre dzieje się, jak nie ma Roberta Lewandowskiego - mówił z przekąsem ekspert Kanału Sportowego.