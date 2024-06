Zaskakujące słowa Michniewicza. "Lewy dograłby ten mecz"

Z mieszanymi uczuciami zakończyli poniedziałkowy mecz towarzyski z Turcją na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z jednej strony drużyna Michała Probierza wygrała 2:1, z drugiej jednak jeszcze przed przerwą z urazami z boiska zeszli Karol Świderski i Robert Lewandowski.

Wszystko to w ostatnim sparingu przed Euro 2024, które zaczniemy już w niedzielę meczem z Holandią. Mimo że po spotkaniu z Turcją Probierz uspokajał, że kontuzje napastników nie wyglądają na bardzo poważne, to stan ich zdrowie przed pierwszym spotkaniem turnieju pozostaje niewiadomą.

Kibiców uspokajał jednak nie tylko Probierz, ale też były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. Ten był gościem programu w "Kanale Zero". Zdaniem Michniewicza stan zdrowia Lewandowskiego był na tyle dobry, że ten dograłby spotkanie, gdyby wymagały tego okoliczności.

- Gdyby to był mecz o stawkę i znając "Lewego", pewnie by go dograł. Jan Bednarek mówił, że poczuł "dwójkę", a ja pamiętam starcie barażowe ze Szwecją. W przerwie poprosił sztab medyczny o interwencję, bo miał stłuczone żebra. Później okazało się, że żebro było pęknięte, a mimo to dograł do końca spotkanie i strzelił gola, który pomógł nam w awansie na mundial - wspominał Michniewicz.

"Probierz na pewno zdaje sobie z tego sprawę"

Były selekcjoner ocenił też grę naszej drużyny w ostatnim sparingu przed mistrzostwami Europy. - Wyglądało to tak, że kilka elementów chcielibyśmy przećwiczyć przed Holandią, ale należało też swoje rzeczy ukryć, żeby nie pokazywać wszystkich kart i Probierz na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Dla przykładu, gdy graliśmy towarzysko ze Szkocją przed barażami, zupełnie inaczej kryliśmy przy stałych fragmentach gry. Był to świadomy zabieg, bo szwedzki trener nie wiedział, jak będziemy kryli i to się udało - powiedział Michniewicz.

- Układ w obronie się nie zmieni. Pozostaniemy trójką z tyłu. Grając przeciwko Holandii, będziemy prezentowali bardzo zbliżony styl. Holendrzy, podobnie jak Turcy, będą chcieli wychodzić wysoko i to, co zrobiliśmy w poniedziałek, pewnie może się powtórzyć. Chodzi mi o precyzyjne, długie podania za linię obrońców - dodał.

Mecz Polska - Holandia w niedzielę w Hamburgu o 15:00. 21 czerwca o 18:00 zagramy z Austrią w Berlinie, a fazę grupową zakończymy 25 czerwca o 18:00 spotkaniem z Francją w Dortmundzie. Relacje na żywo na Sport.pl.