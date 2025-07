1/5! Już tylko jedna tenisistka z czołówki rankingu WTA gra na Wimbledonie

Gdy Iga Świątek wygrywała w I rundzie Wimbledonu z Poliną Kudermietową (7:5, 6:1) mogliśmy być oczywiście zadowoleni, ale ten triumf raczej wielkich emocji nie wzbudził. Polka nawet na trawie ma obowiązek wygrywać takie spotkania. Jak się jednak później okazało, nasza reprezentantka dokonała czegoś, co można nazwać rzadkością w tym turnieju. Bo choć nie rozegrano nawet jeszcze wszystkich starć II rundy, to wiele już mieliśmy takich spotkań, które ktoś teoretycznie miał obowiązek wygrać, a potem... potem do drzwi pukała rzeczywistość.

Gauff i Pegula to był początek. Faworytki padają jak muchy

Już pierwszej rundy nie przebrnęły trzy z pięciu najwyżej rozstawionych zawodniczek tego turnieju. Turniejowa "piątka" Qinwen Zheng nie sprostała Katerinie Siniakovej (5:7, 6:4, 1:6). Jessica Pegula (nr 3) nijak nie przypominała zawodniczki, która raptem kilka dni wcześniej ograła Igę Świątek w finale w Bad Homburg i sromotnie poległa w starciu z Włoszką Elisabettą Cocciaretto (2:6, 3:6). I w końcu mistrzyni Roland Garros Coco Gauff potwierdziła, że za trawą nie przepada (nigdy nie była nawet w ćwierćfinale Wimbledonu), przegrywając 6:7(3), 1:6 z Ukrainką Dajaną Jastremską.

"Mało? "Mało!" - najwyraźniej odpowiedział los. Bo dzień później w II rundzie z turnieju z hukiem wyleciała ubiegłoroczna finalistka Jasmine Paolini, pokonana sensacyjnie przez Kamillę Rachimową 6:4, 4:6, 3:6. Włoszka już w I rundzie urwała się ze stryczka, gdy odwróciła losy meczu z Anastaziją Sewastową po przegranym pierwszym secie. Tym razem "kat" dopiął swego.

Przez prawie 60 lat coś takiego widzieliśmy raz. Wimbledon lubi się zabawić

Tym samym z pięciu najwyżej rozstawionych zawodniczek Wimbledonu ostały się już tylko Aryna Sabalenka (nr 1). W grze wciąż są także Madison Keys (nr 6), Mirra Andriejewa (nr 7) i Iga Świątek (nr 8). Z czego dwie pierwsze są już w III rundzie, a Rosjanka oraz Polka jeszcze o to prawo zawalczą. Odpowiednio z Lucią Bronzetti i Caty McNally.

Taką rzeźnię wśród ścisłej czołówki widzieliśmy jak dotąd tylko raz w erze Open (od 1968 roku). Jak wyliczył portal OptaAce, podczas Wimbledonu 2018 cztery z pięciu najwyżej rozstawionych zawodniczek odpadło przed III rundą turnieju wielkoszlemowego. Jedyną, która przetrwała również była ówczesna liderka Simona Halep. Przy czym ona potem w tejże III rundzie odpadła. Ogólnie wówczas z całego Top 10 tylko rozstawiona z "7" Karolina Pliskova dotarła do IV rundy, a turniej wygrała grająca z "11" Andżelika Kerber.