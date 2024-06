To jakieś fatum. Istna plaga w reprezentacji Polski. To już 11 piłkarzy

Reprezentacja Polski wygrała ostatnie mecze towarzyskie z Ukrainą oraz Turcją, co podbudowało ją przed Euro 2024. Ale są i powody do niepokoju, a to za sprawą licznych kontuzji, które nie oszczędzają piłkarzy. Od początku zgrupowania aż 11 z nich zmagało się z różnego rodzaju dolegliwościami, w tym gronie jest m.in. Robert Lewandowski. To spory kłopot dla Michała Probierza, który mimo to przekonuje, że nie ma powodów do niepokoju.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl