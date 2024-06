Dogadali się! Wojciech Szczęsny porozumiał się z nowym klubem

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa w czerwcu przyszłego roku i w związku z tym pojawia się coraz więcej doniesień ws. przyszłości bramkarza reprezentacji Polski. Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w klubie (6,5 miliona euro netto), więc nic dziwnego, że w Turynie woleliby go sprzedać do innego klubu. Tym bardziej że od nowego sezonu na ławce Juventusu zasiądzie Thiago Motta, a jego pierwszym wyborem na bramce ma być nowy golkiper Michele Di Gregorio. W związku z tym Szczęsny musiałby się zadowolić "tylko" rolą rezerwowego.

W niedzielę pojawiły się informacje, że Wojciech Szczęsny zmienił początkowe nastawienie i rozważa przejście do saudyjskiego Al Nassr, w którym od półtora roku gra Cristiano Ronaldo.

"Al-Nassr rozpoczęło rozmowy w sprawie ściągnięcia Wojciecha Szczęsnego z Juventusu. Juve jest gotowe sprzedać Szczęsnego, jako że wkrótce do klubu dołączy Di Gregorio za 18 milionów euro, a niedługo rozpoczną się też rozmowy o przedłużeniu umowy z Perinem. Decyzja będzie należeć do polskiego bramkarza" - przekazał Fabrizio Romano.

Wojciech Szczęsny może trafić do Al Nassr jeszcze przed Euro 2024

Kolejne informacje w tej sprawie przedstawił Adam Leventhal z portalu The Athletic. Według jego wiedzy Al Nassr doszło do porozumienia ze Szczęsnym w sprawie dwuletniej umowy, na mocy której zarobi około 19 milionów euro rocznie! W tej chwili trwają rozmowy między saudyjskim klubem a Juventusem ws. wykupu bramkarza. Cała umowa może zostać sfinalizowana jeszcze przed Euro 2024.

Ile mogłoby kosztować wykupienie Szczęsnego? Według włoskich mediów Juventus wycenił polskiego bramkarza na 5-6 milionów euro. Nie ma co ukrywać, że dla Saudyjczyków taka kwota nie będzie żadnym problemem. Jeśli dojdzie do transferu, to Szczęsny ponownie zagra z Cristiano Ronaldo, z którym grał już w Juventusie w latach 2018-2021.

Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od lata 2017 roku. Przez siedem lat dla włoskiego klubu rozegrał 252 spotkania, w których wpuścił 233 bramki i zanotował 103 czyste konta. W tym czasie wygrał trzy mistrzostwa i trzy Puchary Włoch oraz dwa krajowe Superpuchary.