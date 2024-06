Frankowski nie ma wątpliwości ws. kontuzji lidera kadry. Wypalił wprost

Reprezentacja Polski doskonale wyglądała w pierwszej połowie poniedziałkowego meczu i potwierdziła to golem Karola Świderskiego. Graliśmy agresywnie, inteligentnie i skutecznie, a rywale nie mogli sobie z nami poradzić. Kiedy tylko udawało im się wyjść spod naszego pressingu i zbliżyć do bramki, to trudno im było pokonać znakomicie dysponowanego Wojciecha Szczęsnego. Na wyróżnienie zasłużył również Nicola Zalewski, który w doliczonym czasie gry zrobił coś niewiarygodnego i ustalił końcowy wynik.

Frankowski zabrał głos nt. stanu zdrowia Karola Świderskiego. "Nie za ciekawie to wygląda"

Nasza drużyna ma jednak spory problem przed zbliżającym się Euro 2024. Nie dość, że w meczu z Ukrainą kontuzji nabawił się Arkadiusz Milik, to w poniedziałek z urazami spotkanie zakończyli zarówno Paweł Dawidowicz, jak i Robert Lewandowski oraz Karol Świderski, który po zdobytej bramce eksplodował z radości i niefortunnie stanął na ziemi. Choć próbował jeszcze rozbiegać uraz, to nie był w stanie kontynuować gry.

Bardzo szybko 27-latek udał się na rezonans, by zdiagnozować, co dokładnie się stało. - Urazy czasem po prostu się zdarzają. Tak jak dzisiaj. Karol cieszył się z bramki i niestety nie za ciekawie to wygląda. Ale mam nadzieję, że wszyscy będą gotowi na pierwszy mecz - skomentował Przemysław Frankowski. Ile zatem może potrwać przerwa naszego napastnika? Dziennikarz TVP Sport Jacek Kurowski miał rzekomo usłyszeć informacje z ławki rezerwowych, że ten faktycznie podkręcił staw skokowy i czeka go od trzech do pięciu dni przerwy.

Nieco lepiej wygląda sytuacja Lewandowskiego, który wydaje się, że został zmieniony czysto prewencyjnie, by jego występ na Euro był niezagrożony. - "Lewy" poczuł "dwójkę" (mięsień dwugłowy - przyp. red.). Myślę, że wszystko będzie dobrze, wiemy, jakim jest profesjonalistą. Na pewno bardzo dobrze zna swój organizm i zdawał sobie sprawę, że nie warto ryzykować i dać szansę innym - uspokoił kibiców Jan Bednarek.

Trzecim, który był zmuszony przedwcześnie opuścić murawę, był Paweł Dawidowicz. - Drugą połowę oglądałem z szatni. Chłodziłem nogę, trochę mnie spięło i nie chciałem ryzykować kontuzji. To była moja decyzja - oznajmił w pomeczowym wywiadzie. Gdyby obrońca nie mógł wystąpić w niedzielnym starciu z Holandią, byłaby to ogromna strata dla naszej kadry. Najprawdopodobniej jego miejsce musiałby zająć Bartosz Salamon, który spisał się w poniedziałek fatalnie i był jednym z gorszych piłkarzy na boisku.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na Euro 2024 już w niedzielę 16 czerwca, kiedy w Hamburgu zagra z Holandią.