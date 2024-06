Afera w niemieckiej kadrze niesie się po Europie. Nagelsmann od razu reaguje

Reprezentacja Niemiec ma prawdziwy kłopot bogactwa na pozycji bramkarza. Julian Nagelsmann musi wybierać pomiędzy Manuelem Neuerem a Markiem-Andre ter Stegenem. Jakiej decyzji by nie podjął, będzie ona budziła kontrowersje.

Manuel Neuer czy Marc-Andre ter Stegen? Niemcy podzieleni tuż przed startem Euro 2024

Ostatnio głos w tej sprawie zabrali niemieccy kibice, którzy w ankiecie dziennika "Bild" wskazali podstawowego golkipera drużyny narodowej. Różnica była przygniatająca, sposób 90 100 głosujących tylko 28 proc. wskazało na Neuera. Ale Nagelsmann pozostał głuchy na ich oczekiwania i w towarzyskim meczu z Grecją (2:1) postawił na zawodnika Bayernu Monachium, który nie popisał się przy golu dla rywali. Ter Stegen nawet nie podniósł się z ławki.

Rywalizacją pomiędzy oboma bramkarzami żyją nie tylko w Niemczech, ale i w Hiszpanii - artykuł na ten temat ukazał się w "Marce". "Na niecały tydzień przed inauguracją Euro 2024 Niemcy mają kilka otwartych frontów" - czytamy. Jednym z nich jest właśnie kwestia miejsca w bramce, "od lat budząca kontrowersje". A kolejny tego dowód otrzymaliśmy po poniedziałkowym meczu Niemców z Ukrainą (0:0).

- To nie jest przyjemna sytuacja. Nawet jeśli się nie zgadzam (z decyzją trenera - red.), ostatecznie jest też odpowiedzialność za grupę, więc pomogę, jak tylko będę mógł. Powiedziałem selekcjonerowi, że kwestie sportowe to jedno, a ludzkie drugie. Chcę, żeby wszyscy mogli mi zaufać - powiedział ter Stegen, który wtedy też nie wstał z ławki.

Julian Nagelsmann nie pozostawił złudzeń. To on będzie bronił w reprezentacji Niemiec

Nagelsmann w końcu musiał odpowiedzieć i zrobił to po spotkaniu z Grekami. - Nie chcę rozmawiać o roli bramkarzy. Manuel Neuer jest i będzie naszym podstawowym bramkarzem. Nie pozwolę, aby pojawiały się jakiekolwiek kontrowersje, nawet jeśli wszyscy będą próbowali ich szukać - ogłosił.

Taką deklarację, zwłaszcza po meczu, którym 38-latek popełnił błąd, należy uznać za bardzo stanowczą i odważną. "Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy, wydaje się, że Neuer jest nietykalny" - podsumowała "Marca", która przy tym zaznaczyła, że gracz Bayernu Monachium jest w stanie poradzić sobie z takimi sytuacjami, jak błąd w meczu towarzyskim i nie powinno to rzutować na jego dyspozycję.

Będący w dobrej formie Neuer jest bardzo potrzebny Niemcom podczas mistrzostw Europy, których będą gospodarzami. Pierwszy mecz rozegrają 14 czerwca ze Szkotami.